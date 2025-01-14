黃國昌選黨主席 邱毅曝白唯一桶箍：上策是幫柯文哲報名再選

民眾黨立委黃國昌宣布選民眾黨主席，前立委邱毅今上議員李明賢網路節目「鄉民監察院」表示，他認為上策應是幫柯文哲報名2月黨主席選舉，讓柯文哲再選上主席，看守所期間由黃國昌代理；中策才是黃國昌選主席，至於蔡壁如選黨主席他認為是下策。

邱毅今天在李明賢主持的網路節目中提到對民眾黨接下來黨主席選舉的看法，邱毅認為，他認為民進黨的第一選擇是幫柯文哲報名2月的黨主席選舉，讓柯文哲再選上黨主席，這才是比較正確的做法，這是上策。

邱毅分析原因，因民眾黨還是一人政黨，在民眾黨裡面柯文哲還是「雞兔同籠的最重要的桶箍」，沒有柯文哲民眾黨內的牛鬼蛇神潘朵拉的盒子就打開了，民眾黨就亂了。

至於中策，邱毅認為，就是黃國昌出來都黨主席，但下策就是前立委蔡壁如跑出來搶。邱甚至說，柯文哲被收押蔡壁如要負相當大的責任，蔡壁如不適合當當主席。

至於黃國昌的優點，邱毅認為，黃國昌是在抗爭的破裂邊緣會他抓的比較準。他操作擦邊球的能力比較強，不會掉入民進黨陷阱；另外，黃國昌對於藍白合比較熟稔，藍白合是一定要走的一條路，民眾黨應該還要要將立院的兩年條款拿掉。

至於蔡壁如說要黃國昌去選新竹市長？邱毅認為，這是沒有頭腦的一句話，新竹市應該是鼓勵高虹安去選，目前高案走到二審，悲情效益、藍白合下，國民黨讓出新竹可能性很大，邱認為黃國昌的舞台還是在立法院，也能讓立院藍白合繼續下去。