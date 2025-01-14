遭指「內政部給黑熊2千萬」沈伯洋嗆告 國民黨：不告乖孫子

內政部警政署遭傳原編列千萬預算，規畫由黑熊學院、壯闊台灣辦理民防訓練課程。國民黨大酸，黑熊學院推出「求生必備蔬菜種植術」課程要價3840元，創辦人立委沈伯洋實在是商業鬼才、民主菜農。對於沈伯洋嗆告，國民黨也回「馬上提告最快，法律認證最帥」。

國民黨表示，一堂「民主種菜課」要價3840元（原價5280元），以內政部每年2218萬元預算，「僅」能教授5776人學種菜。台灣必須花費4054年才能教會全國人民民主種菜，沈伯洋果真無愧於黑熊學院創辦人，實在是商業鬼才、民主菜農、新台幣論述大師。

沈伯洋表示，國民黨繼續造謠，沒有下限，黑熊學院應直接提告加重誹謗，如果國民黨無法證明「內政部給黑熊兩千萬」，傅崐萁辭總召，朱立倫辭黨主席。他也說，看到國民黨連戰爭的食物安全和鄰里互助都要汙名化，看來是鐵了心要賣台，連「戰爭該怎麼確保食物、保持心智健康」都要嘲笑。

國民黨則回覆，政府預算運用，自然是可受公評之事，且承認以密件將民防經費指定給黑熊學院為內政部長劉世芳，「她真的壞壞，給太少了。」小編也酸，套一句沈伯洋深愛的民進黨團總召柯建銘名言「不告是乖孫子」。