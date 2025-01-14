快訊

明年春節沒9連休？ 她見「初四就開工」崩潰 昔政院1公告留懸念

說出來了？劉鏡清在美談輝達亞洲總部選址是「這城市」

輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 私人專機去向曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

遭指「內政部給黑熊2千萬」沈伯洋嗆告 國民黨：不告乖孫子

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨不分區立委沈伯洋。 圖／聯合報系資料照片
民進黨不分區立委沈伯洋。 圖／聯合報系資料照片

內政部警政署遭傳原編列千萬預算，規畫由黑熊學院、壯闊台灣辦理民防訓練課程。國民黨大酸，黑熊學院推出「求生必備蔬菜種植術」課程要價3840元，創辦人立委沈伯洋實在是商業鬼才、民主菜農。對於沈伯洋嗆告，國民黨也回「馬上提告最快，法律認證最帥」。

國民黨表示，一堂「民主種菜課」要價3840元（原價5280元），以內政部每年2218萬元預算，「僅」能教授5776人學種菜。台灣必須花費4054年才能教會全國人民民主種菜，沈伯洋果真無愧於黑熊學院創辦人，實在是商業鬼才、民主菜農、新台幣論述大師。

沈伯洋表示，國民黨繼續造謠，沒有下限，黑熊學院應直接提告加重誹謗，如果國民黨無法證明「內政部給黑熊兩千萬」，傅崐萁辭總召，朱立倫辭黨主席。他也說，看到國民黨連戰爭的食物安全和鄰里互助都要汙名化，看來是鐵了心要賣台，連「戰爭該怎麼確保食物、保持心智健康」都要嘲笑。

國民黨則回覆，政府預算運用，自然是可受公評之事，且承認以密件將民防經費指定給黑熊學院為內政部長劉世芳，「她真的壞壞，給太少了。」小編也酸，套一句沈伯洋深愛的民進黨團總召柯建銘名言「不告是乖孫子」。

劉世芳 國民黨 柯建銘 沈伯洋 黑熊

延伸閱讀

千萬補助黑熊學院教種菜 國民黨酸沈伯洋「民主菜農」

黑熊學院被指違法募資 沈伯洋酸藍委為轉移罷免焦點

影／反攻號角從草屯開始 沈伯洋、吳沛憶、黃捷赴南投拚補選

一路罵民進黨、造謠講成敬重 劉靜怡要柯建銘、沈伯洋拿出證據

相關新聞

財產來源不明輕罪遭停職全國首例 林姿妙決定提行政救濟

宜蘭縣長林姿妙因圖利等罪被判12年半，她至今無法接受被判重刑，尤其因刑責較輕的「財產來源不明罪」停職，法界人士大多認為，...

黃國昌角逐民眾黨主席 沉默10秒嘆氣曝參選關鍵原因

民眾黨主席補選2月15日投票，今起開放參選人登記，代理主席黃國昌今宣布投入補選，他上午率領民眾黨秘書長周榆修等人拜會北市議長戴錫欽前受訪談原因，沈默10秒後嘆氣說，真正關鍵還是跟前主席柯文哲的長談，也說當柯遭受賴政府追殺時，民眾黨每一個人都沒有退縮的空間。

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

當選一周年 國民黨：賴總統還在當賴主席

賴清德總統當選滿一周年。國民黨表示，他們還是沒等到賴總統，只有賴主席。如果賴清德不願以總統高度重新思考，不願正視朝小野大的事實，恐怕四年任期，有一半以上都在罷免、憲政救濟甚至改選中度過。

黃國昌宣布參選黨主席首站拜會 北市黨團曝這事談最多

民眾黨代理主席黃國昌今宣布角逐黨主席補選後，隨後拜會民眾黨北市議會黨團，中午便當會結束後，民眾黨北市黨部主委張志豪受訪轉...

國民黨團揚言部會文宣費全刪 政院：期待理性審查預算

立法院進入總預算大清倉，傳出國民黨方面喊出各部會文宣費全數刪除。行政院方面表示，閣揆卓榮泰已要求各部會說明預算並據理力爭，期待立法院能理性審查預算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。