總預算案將朝野協商 綠籲勿拿國家安全開玩笑

立法院朝野黨團明天將就114年度中央政府總預算案進行協商，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，重中之重就是國防、國安預算，藍白再怎麼要杯葛施政，也不要拿國安開玩笑。

吳思瑤上午在立法院議場前受訪時表示，藍白將聯手提出刪減及凍結預算提案共計高達3000案，這對執政黨是嚴峻的考驗。

吳思瑤表示，國防預算不是保護特定的人民，是保護所有的國民，國防預算沒有顏色，任何的軍備設施都是國安所需，民眾黨團附和國民黨團要砍國防預算，坐實了藍白劍指國防預算，都是中共在地協力者，要成為國安漏洞的幫兇。

吳思瑤說，她要再次呼籲藍白，重中之重就是國防、國安預算，藍白立委再怎麼要杯葛施政，也不要拿國安開玩笑，要砍國防預算。

此外，有媒體提及立法院長韓國瑜今天在院會為朝野立委準備鼎泰豐美食，吳思瑤表示，一個立法院長要關切的是議案的協商，韓國瑜的心思應該多放點在議事主持、法案的專業、法案的品質及朝野合作，但韓國瑜擔任院長後，只看到立法院的新三寶，也就是加高的圍牆，不敢使用的保溫杯，還有配戴密錄器的警察。