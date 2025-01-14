指有求韓國瑜還羞辱性提案 王鴻薇：柯建銘狂妄至極

立法院程序委員會今天討論下次院會議程草案，會中民進黨立院黨團再提案改選立法院長，遭藍白攜手封殺。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，民進黨團總召柯建銘今找立法院長韓國瑜召集協商，有求於人還羞辱性提案，柯建銘狂妄至極。

今天是本會期最後一次程委會，民進黨團再提案改選立法院長，國民黨團有異議，最後藍白以10票否決民進黨團提案。王鴻薇表示，現在即將預算協商，周五也要處理公平會人事案，接下來還要表決總預算案，這都要韓國瑜協商。

王鴻薇舉例，今天本來沒有協商，因為柯建銘臨時找韓國瑜，韓國瑜才緊急召集大家，柯建銘有求於韓國瑜還這樣子搞人家，而且這個提案根本不可能給它過，過了以後會很大的政治意義，若民進黨團沒有這一案，其他列不列都無所謂。

王鴻薇感嘆，此提案就是羞辱式提案，她不懂民進黨團到底在做什麼？跟著柯建銘屁股後面越走越歪，這案不僅不會過，又無助於朝野議事和諧，今天預算是執政黨在用，國民黨團為大局著想，努力審查預算，希望趕在21日之前通過，偏偏柯建銘要這樣搞，柯建銘就是瘋狂、狂妄至極。

另外，國民黨立委游顥提出的「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正案也順利列案，預計周五一讀。該案主張陸配應比照外配取得身分證規定，從6年改為4年。