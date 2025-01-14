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影／國家災防中心預算通過 立院周五審公平會人事案
立法院院會上午三讀通過「國家災害防救科技中心」、「國家運動科學中心」及「國家原子能科技研究院」等較無爭議單位114年度的預算案，朝野同時也針對公平交易委員會人事同意權案協商後達成共識，將在本周五（17日）院會中進行處理。
立法院上午院會審查多項中央政府所屬單位預算案，今日院會討論事項大致雖無爭議，但國民黨立院黨團一早召開黨團大會，而民進黨立委一早更是坐在議場內吃早餐，黨團也要求黨籍立委到場後簽名，議場內處處可見立委群聚磋商的畫面，不難嗅出藍綠雙方角力的氣氛。
院長韓國瑜在九點開會先是宣布進入朝野協商，十點後協商取得共識，結果將於本月17日周五處理公平交易委員會人事同意權案，對現任公平會主委李鎂等4位被提名人進行投票表決。據了解，雖然公平會人事案爭議不大，預期可全數過關，但有立委近期關注2022年7月全聯併購大潤發案，當時被提名人洪財隆曾要求全聯捐款3億元贊助體育活動，遭痛批此舉不當，也為此次人事案投下變數。
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