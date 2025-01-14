影／國家災防中心預算通過 立院周五審公平會人事案

立法院院會上午三讀通過「國家災害防救科技中心」、「國家運動科學中心」及「國家原子能科技研究院」等較無爭議單位114年度的預算案，朝野同時也針對公平交易委員會人事同意權案協商後達成共識，將在本周五（17日）院會中進行處理。

立法院上午院會審查多項中央政府所屬單位預算案，今日院會討論事項大致雖無爭議，但國民黨立院黨團一早召開黨團大會，而民進黨立委一早更是坐在議場內吃早餐，黨團也要求黨籍立委到場後簽名，議場內處處可見立委群聚磋商的畫面，不難嗅出藍綠雙方角力的氣氛。