快訊

明年春節沒9連休？ 她見「初四就開工」崩潰 昔政院1公告留懸念

說出來了？劉鏡清在美談輝達亞洲總部選址是「這城市」

輝達黃仁勳抵台！搭這家民航入境桃園 私人專機去向曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國家災防中心預算通過 立院周五審公平會人事案

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導

立法院院會上午三讀通過「國家災害防救科技中心」、「國家運動科學中心」及「國家原子能科技研究院」等較無爭議單位114年度的預算案，朝野同時也針對公平交易委員會人事同意權案協商後達成共識，將在本周五（17日）院會中進行處理。

立法院上午院會審查多項中央政府所屬單位預算案，今日院會討論事項大致雖無爭議，但國民黨立院黨團一早召開黨團大會，而民進黨立委一早更是坐在議場內吃早餐，黨團也要求黨籍立委到場後簽名，議場內處處可見立委群聚磋商的畫面，不難嗅出藍綠雙方角力的氣氛。

院長韓國瑜在九點開會先是宣布進入朝野協商，十點後協商取得共識，結果將於本月17日周五處理公平交易委員會人事同意權案，對現任公平會主委李鎂等4位被提名人進行投票表決。據了解，雖然公平會人事案爭議不大，預期可全數過關，但有立委近期關注2022年7月全聯併購大潤發案，當時被提名人洪財隆曾要求全聯捐款3億元贊助體育活動，遭痛批此舉不當，也為此次人事案投下變數。

立法院上午召開院會，民進黨立委一早坐在議場內吃早餐等開會。記者杜建重／攝影
立法院上午召開院會，民進黨立委一早坐在議場內吃早餐等開會。記者杜建重／攝影
國民黨黨團總召傅崐萁（右一）在議場內與黨籍立委交換意見。記者杜建重／攝影
國民黨黨團總召傅崐萁（右一）在議場內與黨籍立委交換意見。記者杜建重／攝影
立法院上午召開院會，民進黨黨團要求黨籍立委到場後簽名。記者杜建重／攝影
立法院上午召開院會，民進黨黨團要求黨籍立委到場後簽名。記者杜建重／攝影
立法院院會上午三讀通過「國家災害防救科技中心」等單位114年度的預算案。記者杜建重／攝影
立法院院會上午三讀通過「國家災害防救科技中心」等單位114年度的預算案。記者杜建重／攝影
立法院上午召開院會處理中央政府所屬單位預算，討論事項雖無爭議，但仍不難嗅出藍綠雙方動員角力的氣氛。民進黨團總召柯建銘在議場上來回穿梭，不時低頭陷入沉思。記者杜建重／攝影
立法院上午召開院會處理中央政府所屬單位預算，討論事項雖無爭議，但仍不難嗅出藍綠雙方動員角力的氣氛。民進黨團總召柯建銘在議場上來回穿梭，不時低頭陷入沉思。記者杜建重／攝影
立法院今天召開院會，上午朝野後達成共識，針對公平交易委員會人事同意權，將在本周五（17日）院會中進行處理。記者杜建重／攝影
立法院今天召開院會，上午朝野後達成共識，針對公平交易委員會人事同意權，將在本周五（17日）院會中進行處理。記者杜建重／攝影
民進黨黨團總召柯建銘（中）在議場內與黨籍立委交換意見。記者杜建重／攝影
民進黨黨團總召柯建銘（中）在議場內與黨籍立委交換意見。記者杜建重／攝影
立法院院會上午審查通過中央政府所屬單位較無爭議的年度預算，朝野商並達成共識，由於會議進行順利，立法院長韓國瑜在會議結束前滿面笑容向前來立院參觀的外賓揮手致意。記者杜建重／攝影
立法院院會上午審查通過中央政府所屬單位較無爭議的年度預算，朝野商並達成共識，由於會議進行順利，立法院長韓國瑜在會議結束前滿面笑容向前來立院參觀的外賓揮手致意。記者杜建重／攝影

國民黨 捐款 朝野協商 民進黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

公平會人事同意權案 立院朝野黨團決議17日表決

公平會委員揭高通案和解內幕 5年投資方案金額翻倍

知名房仲不實刊載傳家寶社區房屋成交資訊 公平會開罰30萬

全聯併購大潤發先捐錢 公平會委員提名人爆濫權

相關新聞

財產來源不明輕罪遭停職全國首例 林姿妙決定提行政救濟

宜蘭縣長林姿妙因圖利等罪被判12年半，她至今無法接受被判重刑，尤其因刑責較輕的「財產來源不明罪」停職，法界人士大多認為，...

黃國昌角逐民眾黨主席 沉默10秒嘆氣曝參選關鍵原因

民眾黨主席補選2月15日投票，今起開放參選人登記，代理主席黃國昌今宣布投入補選，他上午率領民眾黨秘書長周榆修等人拜會北市議長戴錫欽前受訪談原因，沈默10秒後嘆氣說，真正關鍵還是跟前主席柯文哲的長談，也說當柯遭受賴政府追殺時，民眾黨每一個人都沒有退縮的空間。

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

當選一周年 國民黨：賴總統還在當賴主席

賴清德總統當選滿一周年。國民黨表示，他們還是沒等到賴總統，只有賴主席。如果賴清德不願以總統高度重新思考，不願正視朝小野大的事實，恐怕四年任期，有一半以上都在罷免、憲政救濟甚至改選中度過。

黃國昌宣布參選黨主席首站拜會 北市黨團曝這事談最多

民眾黨代理主席黃國昌今宣布角逐黨主席補選後，隨後拜會民眾黨北市議會黨團，中午便當會結束後，民眾黨北市黨部主委張志豪受訪轉...

國民黨團揚言部會文宣費全刪 政院：期待理性審查預算

立法院進入總預算大清倉，傳出國民黨方面喊出各部會文宣費全數刪除。行政院方面表示，閣揆卓榮泰已要求各部會說明預算並據理力爭，期待立法院能理性審查預算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。