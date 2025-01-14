民眾黨砍文化部預算 林宜瑾：牽涉媒體和思想自由 臭不可聞

民眾黨立院黨團今指出，中央政府總預算膨脹到史上最高，許多預算項目浮編，不砍不行，其中也刪掉文化部捐助財團法人中央通訊社預算，共刪掉15%、凍結15%。民進黨立委林宜瑾表示，文化部相關預算牽涉媒體自由和思想自由，絕對不是立委仗恃自己有權，直批民眾黨「臭不可聞」。

林宜瑾表示，媒體自由是民主國家重大根基，嚴厲譴責民眾黨公然介入媒體運作，還毫無自知之明的開直播秀下限，讓全國大眾知道，民眾黨連一點監督預算的倫理觀念都沒有。

林宜瑾說，立委當然有權凍結或刪除預算，但是立委也要知所節制，尤其文化部相關預算牽涉媒體自由和思想自由，絕對不是立委仗恃自己有權，就可以隨便凍隨便砍的，這種懲罰性的預算凍砍方式，絕非全民之福。

林宜瑾解釋，刪除中央社15%預算、凍結15%預算，就是在民眾黨願意讓中央社順利解除凍結前，中央社有3成的預算9千6百多萬都不能用，就算解凍了，也還有4千8百多萬是直接消失不見。中央社資源雖為國家所挹注，但是國家卻必須謹守「臂距原則」，立委對媒體預算的監督，當然也要把握這項重要原則，且尊重媒體專業。

林宜瑾質疑黃國昌、民眾黨到底憑什麼大幅凍砍預算，她說，民眾黨提出來的理由拙劣無比，還可以講得大言不慚，什麼叫「人均貢獻亦直線下滑」？不要說是在監督國家預算了，這種毫無專業依據的臆測性指控，就算放在個人的學術論文，也是臭不可聞。

林宜瑾還說，發稿數可以用來評估媒體的貢獻？什麼是「不必要之成本」？什麼又是「不當支出」？這些是一個政黨有該站出來給媒體下指導棋的？中央社是國家的中央社，是全民的中央社，讓中央社進一步公共化改革都來不及了，民眾黨居然還在公然政治介入中央社的運作，可笑、可悲且可恥。