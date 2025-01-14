快訊

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

德誼數位推新春福袋！送大甲鎮瀾宮祝福好物 再拚1元買10萬蘋果全配

年前大掃除必丟「9類晦氣物品」 命理師：不丟恐破財傷運

蔡壁如點名選新竹市長 黃國昌：2026選戰著眼不只新竹

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台灣民眾黨代理主席黃國昌（中）與秘書長周榆修，偕台北市議會黨團四位議員，上午共同拜會議長戴錫欽。記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨代理主席黃國昌（中）與秘書長周榆修，偕台北市議會黨團四位議員，上午共同拜會議長戴錫欽。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席補選今起登記，代理主席黃國昌投入參選。前立委蔡壁如今談及，如果黨黃若當選黨主席，2026主帥親征能帶起選戰趨勢，並支持黃選新竹市。黃受訪回應，2026年選戰策略，全黨同志會上下一心，共同討論跟規畫，著眼不只新竹市。

蔡壁如今談及黨主席補選，如果黨內有人願意出來承擔，她應該要極力支持。被問及是否願意接受蔡的支持，黃國昌表示，「我相信爭取每一位黨員同志的支持，是我接下來成為正式候選人後，責無旁貸的任務，跟每一位台灣民眾黨的黨員跟支持者清楚報告，接下來應該要進行的工作，把自己想要落實的理念及承繼主席所交代的任務，當然也是我的責任。」

黃國昌說，在這個過程當中，台灣民眾黨的每一份子都很重要，跟大家能夠毫無保留的，針對黨未來的發展交代意見，相信是他本來就應該要做的事情。

蔡壁如也點名黃國昌參選2026新竹市長，黃國昌說，台灣民眾黨是有制度的政黨，2026年選戰策略，全黨同志會上下一心，共同討論跟規畫，著眼不只新竹市，每一個人都要就最佳的戰鬥位置，為民眾黨、為台灣第三勢力打開更大的空間。

另外，蔡壁如提及新竹市、竹北市、彰化市和嘉義市4個城市可作為民眾黨重點發展區域，人口規模30萬上下的城市適合小黨挑戰。黃國昌說，他相信黨內各種建言、建議都非常多，台灣民眾黨內人才濟濟，除了上述提及縣市，其他縣市能夠栽培更多優秀代議士，甚至爭取執政機會，都是接下來團隊必須要面對的共同挑戰。

台灣民眾黨 新竹市選舉 民眾黨 蔡壁如 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌首度訪北市議會 參訪議場時站上台北市長備詢台

2026藍白合不合？黃國昌：太早談空泛事情不如解決問題

影／與黃國昌競爭黨主席？蔡壁如：有人承擔就會全力支持

蔡壁如鼓勵黃國昌主帥親征新竹市 新竹黨部看法曝光

相關新聞

財產來源不明輕罪遭停職全國首例 林姿妙決定提行政救濟

宜蘭縣長林姿妙因圖利等罪被判12年半，她至今無法接受被判重刑，尤其因刑責較輕的「財產來源不明罪」停職，法界人士大多認為，...

黃國昌角逐民眾黨主席 沉默10秒嘆氣曝參選關鍵原因

民眾黨主席補選2月15日投票，今起開放參選人登記，代理主席黃國昌今宣布投入補選，他上午率領民眾黨秘書長周榆修等人拜會北市議長戴錫欽前受訪談原因，沈默10秒後嘆氣說，真正關鍵還是跟前主席柯文哲的長談，也說當柯遭受賴政府追殺時，民眾黨每一個人都沒有退縮的空間。

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

當選一周年 國民黨：賴總統還在當賴主席

賴清德總統當選滿一周年。國民黨表示，他們還是沒等到賴總統，只有賴主席。如果賴清德不願以總統高度重新思考，不願正視朝小野大的事實，恐怕四年任期，有一半以上都在罷免、憲政救濟甚至改選中度過。

蔡壁如點名選新竹市長 黃國昌：2026選戰著眼不只新竹

民眾黨主席補選今起登記，代理主席黃國昌投入參選。前立委蔡壁如今談及，如果黨黃若當選黨主席，2026主帥親征能帶起選戰趨勢，並支持黃選新竹市。黃受訪回應，2026年選戰策略，全黨同志會上下一心，共同討論跟規畫，著眼不只新竹市。

鄭文燦涉貪案今開庭 律師團力爭監聽內容無證據能力

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院針對收賄部分今午將進行第三次準備程序，檢辯雙方仍就起訴內容、主張及答辯方向陳述，律師團連續聲請調閱之前簽結卷宗，屢遭檢方主張「偵查不公開」拒絕，檢辯雙方也將就監聽鄭案是否具有證據能力持續進行攻防。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。