蔡壁如點名選新竹市長 黃國昌：2026選戰著眼不只新竹

民眾黨主席補選今起登記，代理主席黃國昌投入參選。前立委蔡壁如今談及，如果黨黃若當選黨主席，2026主帥親征能帶起選戰趨勢，並支持黃選新竹市。黃受訪回應，2026年選戰策略，全黨同志會上下一心，共同討論跟規畫，著眼不只新竹市。

蔡壁如今談及黨主席補選，如果黨內有人願意出來承擔，她應該要極力支持。被問及是否願意接受蔡的支持，黃國昌表示，「我相信爭取每一位黨員同志的支持，是我接下來成為正式候選人後，責無旁貸的任務，跟每一位台灣民眾黨的黨員跟支持者清楚報告，接下來應該要進行的工作，把自己想要落實的理念及承繼主席所交代的任務，當然也是我的責任。」

黃國昌說，在這個過程當中，台灣民眾黨的每一份子都很重要，跟大家能夠毫無保留的，針對黨未來的發展交代意見，相信是他本來就應該要做的事情。

蔡壁如也點名黃國昌參選2026新竹市長，黃國昌說，台灣民眾黨是有制度的政黨，2026年選戰策略，全黨同志會上下一心，共同討論跟規畫，著眼不只新竹市，每一個人都要就最佳的戰鬥位置，為民眾黨、為台灣第三勢力打開更大的空間。

另外，蔡壁如提及新竹市、竹北市、彰化市和嘉義市4個城市可作為民眾黨重點發展區域，人口規模30萬上下的城市適合小黨挑戰。黃國昌說，他相信黨內各種建言、建議都非常多，台灣民眾黨內人才濟濟，除了上述提及縣市，其他縣市能夠栽培更多優秀代議士，甚至爭取執政機會，都是接下來團隊必須要面對的共同挑戰。