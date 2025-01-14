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2026藍白合不合？黃國昌：太早談空泛事情不如解決問題

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨代理主席黃國昌今宣布投入黨主席補選，上午率領民眾黨秘書長周榆修與北市4位議員拜會北市議長戴錫欽前受訪。記者楊正海／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今宣布投入黨主席補選，上午率領民眾黨秘書長周榆修與北市4位議員拜會北市議長戴錫欽前受訪。記者楊正海／攝影

@@@台灣民眾黨@@@代理主席黃國昌今宣布投入黨主席補選，上午拜會北市議會黨團與議長戴錫欽，被問及2026談藍白合的可能性，黃直言，與其太早談一些空泛的事情，不如務實解決目前所面臨問題；民眾黨作為第三勢力的領頭羊，要在各縣市發掘更多人才，與其他政黨良性競爭是民主常態。

今天黃國昌今與秘書長周榆修，偕同北市議會黨團議員陳宥丞、張志豪、黃瀞瑩、林珍羽共4位議員，共同拜會北市議會議長戴錫欽；拜會後，黃國昌與議員進行便當會。

黃國昌表示，今天到台北市議會拜會是之前就已經排好的行程，北市議會民眾黨團有4位非常優秀的議員，他們在前主席柯文哲帶領之下，對於台北市政非常嫻熟，更重要的是代表台灣民眾黨的精神跟價值，不斷的在北市議會站在市民的立場，為市民的權益發聲，同時善盡監督的責任。

他說，今天到北市議會黨團拜訪，希望針對關於北市議會黨團，以黨中央的立場提供所可以提供的協助，也禮貌性拜會議長，希望中央跟地方可以通力合作，為台北市爭取更多、更好的建設。他也要當面請託戴議長，目前北市議會的結構中，國民黨目前在北市議會過半，希望讓民眾黨這些優秀議員能夠多一些發揮空間。

北市是民眾黨在地方議會唯一有黨團運作的縣市政府，黃國昌說，展望2026，他相信台灣民眾黨除了北市，在其他五都，乃至於新竹市，都可以成立自己的黨團，到各個縣市發掘、栽培更多優秀人才，投入公共事務，這是民眾黨作為一個政黨，必須要面對的挑戰和任務。

放眼2026談藍白合的可能性，黃國昌直言，與其太早談一些空泛的事情，不如務實、腳踏實地，針對目前所面臨問題一樣一樣加以解決，這也是柯文哲交代大家，路一步一步踏實的走，站在人民的立場，為人民解決問題，這才是台灣民眾黨每天努力、所要實現的任務。

至於議會藍白合不合受京華城、台智光等案影響？黃國昌認為，每個政黨都有其主體性，每一個政黨也有它的價值跟政策的剛力。台灣民眾黨要努力的方向，柯文哲主席已經規畫的非常清楚，作為第三勢力的領頭羊，一定要在各個縣市、各個地方發掘更多的人才，秉持務實、理性、科學的態度，能夠號召更多人一起加入這個改革隊伍，過程中與其他政黨良性競爭，本來就是民主常態。

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