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教育團體同台藍委 呼籲續行班班有鮮乳政策

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院日前喊卡「班班有鮮乳」政策，國民黨立委萬美玲等今舉行記者會，要求中央續行政策。萬美玲提出解方，例如開放用「鮮奶券」在超商或賣場領取，或是去超商以數位卡證領取，營養午餐團膳業者也願幫忙。記者屈彥辰／攝影
行政院日前喊卡「班班有鮮乳」政策，國民黨立委萬美玲等今舉行記者會，要求中央續行政策。萬美玲提出解方，例如開放用「鮮奶券」在超商或賣場領取，或是去超商以數位卡證領取，營養午餐團膳業者也願幫忙。記者屈彥辰／攝影

行政院日前喊卡「班班有鮮乳」政策，國民黨立委萬美玲等今舉行記者會，要求中央續行政策。萬美玲提出亂象解方，例如開放用「鮮奶券」在超商或賣場領取，或是去超商以數位卡證領取，營養午餐團膳業者也願幫忙。

針對行政院停止班班有鮮乳，國民黨立委和一眾家長及教育團體同台，呼籲中央續行政策。

萬美玲說，「班班喝鮮乳」別跳票，當時已提醒行政院勿草率上路，否則可能會產生問題，可惜行政院沒有聽進，造成班班有鮮奶上路後，亂象叢生。全國老師要跳起來，工作沈重，淪為鮮奶搬運工或儲藏搬運工，即便願意付出體力，但也缺乏冷鏈設備、擺放空間，這都是亂象。行政院草率上路，沒有解決問題，反而要取消。

萬美玲提出，弱勢學生的幸福午餐有用營養午餐券，鮮奶是否也可以用「鮮奶券」在超商或賣場領取？或是去超商，用健保卡或其他方式，在超商領取？也可以透過營養午餐團膳業者協助，團膳業者非常願意幫忙。國民黨團主張班班有鮮奶，孩子要能繼續喝到，做法予以調整，不希望政府跳票成為最壞的負面教材。

國民黨立委王育敏表示，根據國健署調查，7至12歲孩子攝取牛奶不足，牛奶有鈣質，對孩子發育是必要的。弱勢孩子因為家裡經濟關係更難購買鮮奶，從孩子健康跟發展來看，班班有鮮奶應該繼續推動。

國民黨立委張嘉郡說，農業部荒腔走板到新境界，預算核准後希望可以創造雙贏，照顧酪農，也能讓孩子喝到鮮奶。過去都說日本人很小個兒，20年來落實班班有鮮奶，走在日本街頭的男女都長得很高，平均身高比20幾年前多了10幾公分，難道不希望台灣孩子長得好、長得高嗎？沒想到農業部失能，竟取消政策，行政院應提出改善方案，不繼續辦班班有鮮乳，要拿去協助酪農轉型，但酪農轉型有其轉型經費，連酪農都支持班班有鮮乳。

國民黨立委李彥秀說，在台北市，學生可憑數位學生證至超商領取，其實都有通路可以解決，95%可以用通路解決，剩下的5%是偏鄉。如果偏鄉解決不了，當然可以有冷鏈系統，要花的經費也不多。卓內閣說自己是AI內閣，如果連這都無法解決，要怎麼說自己是AI內閣，呼籲賴清德總統、行政院長卓榮泰，把牛奶還給孩子。

與會者包括國教行動盟理事長王瀚陽、全國家長團體聯盟常務理事魏書珮、全國家長教育志工聯盟副理事長林玲華、全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、全國教育產業總工會理事長林碩杰、中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信、常務理事游家慶等，皆表示班班有鮮奶政策有延續必要。陳明信說，團膳業者可配合幫忙。

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