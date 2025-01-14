朱立倫親電溝通潛艦預算 馬文君：不樂見變政治工具

今年度中央政府總預算案最快下周闖關，原本國民黨立委馬文君提案潛艦後續艦建造經費20億元全數刪除，但最後由黨團提案改凍結18億元。馬文君今天證實，國民黨主席朱立倫親致電馬文君溝通，希望能讓整個局勢更為單純。馬文君則因不樂見國防武器變成政治工具，決定有所退讓。

馬文君說，現在潛艦預算已經變成民進黨政治操作的工具，民進黨立法院黨團總召柯建銘甚至還威脅國民黨立院黨團總召傅崐萁稱，什麼都可以談但底線是不能刪潛艦預算，更指控藍白當然聽中國國家主席習近平指揮。馬文君證實，他的確有接到朱立倫的電話，針對潛艦預算，朱立倫希望能讓整個局勢更為單純。

馬文君表示，不刪預算不只有罷免原因，還有很多因素，最重要的是，黨團為多數決，她尊重每個委員想法，且黨團成員也贊成在大家不太清楚潛艦規劃的情況下，不能亂編預算，只是在大環境的情況下，不適合預算全刪，因此黨團做出折衷辦法。

馬文君坦言，自己不是很贊成凍結預算，因為前年就有做過下水典禮海鯤號，現在船呢？港測、海測、岸測都沒有通過，還編列2840億，非常不恰當，這都是不正常的現象，所以黨團多數決決定先凍結，她後續還是會強力監督。

馬文君強調，希望國防武器應該放在國防安全目標上面，而不是當作政治操作，也不能變成罷免的工具，「不樂見國防武器變成政治工具」。