總預算浮編誇張 在野黨要刪2千億

「發言人室、台電追加預算、數發部等預算都浮編太多，都要刪除！」白委黃國昌14日於記者會表示，監察院、文化部中央社等預算也有刪除必要；同黨立委林國成痛批，數發部編列高達42億要發展韌性數位，但計畫內容寫不清楚必須刪。同黨立委張啓楷強調，民進黨錯誤能源政策讓台電虧損，追加預算1千億要砍。

強烈要求換發言人

民眾黨立院總召黃國昌不滿指出，此次總預算3.1兆史上最高，但他們發現很多浮編，例如監察院花費4240萬要落實國際人權公約，但近年來成效相當差，決議凍結50%；另外，行政院發言人李慧芝公然在記者會造謠，說修《財劃法》「今年總預算要重編」，發言人室的5195萬要刪4156萬，除非李慧芝下台，民眾黨也不會善罷干休。

「全社會防衛韌性工作的預算是否拿來豢養特定綠營側翼？」黃國昌質疑，民眾黨支持民防，但內政部相關預算4億中，包括3億的場地維運業務費、2400萬的親子園遊會預算都說不清楚，因此決定凍結4千萬；文化部補助Taiwan+、中央社大量費用，但不只觀看數不多，駐外記者發稿量也減少，也要刪除與凍結。

數發部預算多重疊

「數發部不要以為預算項目加上『民主』兩個字，立委就不敢刪！」民眾黨立委林國成痛批，數發部「民主網絡之連結與創新」計畫9.5億與補助6億都說不清楚過往成效，卻又大幅增加，因此分別要凍結2億與刪除4億；數位產業署42.6億「促進數位創新動能轉型升級」，計畫疊床架屋，因此要刪20億、凍結10億。

針對勞動部預算，同黨立委陳昭姿也批評說，就安基金過去遭到濫用，如辦公室裝修與部長個人演唱會，因此今年基金業務1253億要刪50%、凍結20%；內政部25億的業務費，因為遲遲不願修正《集會遊行法》保障人民集會結社自由，因此要刪2.5億、凍結10%，另行政院長卓榮泰施政激化社會對立，450萬業務費要全刪。

台電追加預算全刪

「台電追加1千億預算要刪！」同黨立委張啓楷痛批，政府已經補助台電3千億，但政府不帶頭節能、調整能源政策，水電費支出反而還增加25%，因此提案刪除；農業部也沒有達成去年答應的公糧收購每公斤調整5元的承諾，形同藐視國會，因此特別費117萬全部刪除。

黃國昌總結表示，黨團將總預算通刪2061億、凍結974億，約占總預算10%，這是非常理性的提案，不允許行政院與民進黨政府濫用預算。

國民黨也磨刀霍霍

至於國民黨團的部分，首席副書記長王鴻薇表示，潛艦國造的預算擬先凍結18億元，等到潛艦完成測試後才能動支，另外會刪除許多媒體預算費，還有民防預算竟指定給壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體，也將刪除，還有文化部補助《零日攻擊》、Taiwan Plus等爭議預算，都將嚴格監督，替納稅人把關。

王鴻薇說，民眾黨提出600個提案。國民黨這邊，委員加上黨團的提案共2400多案，在野黨加起來應該有3千個案子。15日將開始做協商，這次主要是在媒體宣傳的部分非常浮濫，甚至故意給特定綠媒，這部分一定會處理。

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