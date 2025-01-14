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藍委提縮短陸配入籍年限 民進黨質疑幫中國開後門

中央社／ 台北14日電

國民黨立委游顥主張陸配取得身分證規定，從6年改為4年。民進黨今天質疑，在中國正對台灣文攻武嚇的時候，藍營卻在忙著幫中國開後門，而且，現在給中國籍配偶的保障，已經比其他外國籍配偶更優惠、更寬鬆。

對此，游顥指出，此案在前總統馬英九執政時期就已經被提出來討論了，當時民進黨在擋。民進黨口中高喊平等，說一套做一套，外籍配偶來台的待遇都應該平等，外配是4年就可以取得身分證，為何陸配就要特別嚴苛，比別人多要6年才能取得身分證。他說，應該要討論平等對待，這才是台灣民主該展現的樣貌。

媒體報導，游顥日前提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正案，主張陸配應比照外配取得身分證規定，從6年改為4年，預計今天進到立法院程序委員會列案。

民進黨今天透過官方臉書專頁表示，國民黨又在玩老把戲，試圖把中國籍配偶取得身分證的年限從6年縮短成4年。

民進黨說，中配取得身分證的期限原本是8年，2009年在前總統馬英九主導下縮短成6年。2016年國民黨曾試圖再度縮短年限，還好當時被擋下來。去年3月，來自雲林的國民黨立委許宇甄試圖提案，被民進黨團提出復議擱置在立法院程序委員會。如今，來自南投的國民黨立委游顥，又再度提出相同的法案。

民進黨質疑，在中國正對台灣文攻武嚇的時候，藍營卻在忙著幫中國開後門；重點是，現在給中國籍配偶的保障，已經比其他外國籍配偶更優惠、更寬鬆。

民進黨表示，中國籍配偶取得身分證只需要6年（以每年居住183天來比較，外配要花8年）；不用放棄中國國籍；不用考試；雙親可以來台定居還能用健保；只有中配可以申請年邁父母依親；探親期間就能來台就醫；配偶依親簽證不須面談。

民進黨認為，在台灣醫護人力短缺的現況下，貿然放寬政策，不僅會加重醫療資源負擔，更可能衍生濫用問題，而且兩岸現在處於對立狀態，跟其他國家的關係完全不同。基於國安考量，這種修法當然該謹慎。

民進黨說，更不公平的是，外配還要提供財力證明，中配不用；其他國家的配偶要先取得國籍才能取得戶籍，時間通常超過6年，但中配因為不用取得國籍，反而拿到身分證比較快。

民進黨表示，面對如此明顯的差別待遇，實在難以理解有人會認為「現行法規歧視中配」，相反地，國民黨一再試圖為中國人爭取特權，不禁令人質疑「他們到底是在為誰服務？替誰發聲？」民進黨呼籲民眾關注立法院動態，反對國民黨的提案。

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