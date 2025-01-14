保障公教權益 國民黨團下會期將列優先法案還公道 全教總提5大呼籲

立法院日前三讀通過「警察人員人事條例第35條條文及增訂附表三」修正案，提高警消人員退休所得替代率，全教總今天召開記者會，理事長侯俊良表示，修法產生公教人員的相對剝奪感，國、民兩黨立委出席記者會聲援，認為應足額撥補公教人員年金、返還公教年資補償金，下個會期也將列為國民黨團優先法案，還公教人員公道。

民眾黨立委張啓楷表示，達到年金公平，讓每個人工作有尊嚴、退休有保障是國家的義務，但要達到公平，就要讓稅收足夠撥補。去年政府撥補勞工退休金1300億，卻對公教人員撥補嚴重不足，張啓楷說，今天的最新消息是政府去年稅收「超收」5270億，這意謂政府不只有錢撥補給勞工，更可以撥給所有軍公教。

張啓楷更說，軍公教的退撫基金近年經營績效大幅成長，年金改革前10年平均投資報酬率僅2.67％，年改後平均超過10％，退撫基金光是去年一年就增加1400多億，所以基金是有錢的。過去公教人員年金改革砍得刀刀見骨，也該是停止的時候。

國民黨立委柯志恩表示，希望制度公平，不要在職業別、世代之間產生對立，當年政府從舊制到新制的1％公教年資補償金就要趕快返還。同時，更要停止每年1.5％、連續10年逐年降低所得替代率。

國民黨立委洪孟楷說，立法院三讀通過警察條例，是追求公平正義「三部曲」的其中一個部分，第一部曲是公益揭弊者保護法三讀通過立法；第二就是警察條例的修法，保障現任警消、照顧退役退役人員；第三部曲就是保障現任教師，讓基金穩定，下個會期將列為國民黨團優先法案，還公教人員公道。

公教補償金自救會理事長施文平表示，政府直接取消「公教年資補償金」是加倍的不公不義，是對盡忠職守選擇相對延後退休的公教員工深刻的打擊，逼得員工必須組自救會表達不滿、自力救濟。他呼籲行政院思考，公部門的勞僱關係要演變到如此惡劣嗎？上屆立院朝野立委都認同自救會的訴求，不反對修法返還，請行政院不要再扮演惡雇主角色。

侯俊良表示，年改「過頭」的部分應當修正，並提出5大呼籲：盡速撥補公教退撫、返還年資補償金、停降替代率並同步撥補、取消年改天花板、調薪與調整退休所得應參考「重要民生物價指數」。針對返還公教補償金，全教總業已分別委託委員提案，期待立法院面對年改缺失，儘快完成修法。