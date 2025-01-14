川普擬推海湖莊園協議 李彥秀：賴清德政府不能小覷

美國總統當選人川普即將就任，川普政府擬推出「海湖莊園協議」，國民黨立委李彥秀今日表示，美國透過政策洗牌世界產業經濟有前例，提出海湖莊園協議，是測試全球的風向，警告貿易夥伴，川普不會坐視貿易赤字的持續惡化，賴清德政府不能小覷。

李彥秀說，「川普2.0」的灰犀牛效應逐漸浮現。川普新政府內定的白宮經濟顧問委員會主席的米蘭主張大幅調高平均關稅，並提出弱勢美元政策，規畫仿效40年前的「廣場協議」（Plaza Accord），與中國大陸及歐洲簽署「海湖莊園協議」，要求貿易夥伴貨幣升值，以增強美國貿易競爭力。

李彥秀表示，1987年，日本泡沫經濟時代，日本地產公司斥資28億美元，買下了紐約ITT大廈、芝加哥Quaker大廈、華盛頓美國新聞大廈，及洛杉磯的Arco大廈，當年有人估算「賣掉東京，可以買下全美國」「賣掉日本，可以買下四個美國」，「日本第一」的口號響徹全世界。

李彥秀指出，美國面臨「貿易赤字」與「財政赤字」的嚴重雙赤字陰影，加上媒體推波「產業空洞化」、「去工業化」的危機感，30年前的「美國復興」與今天的「美國再次偉大」，頗有異曲同工之妙。1985年，美國與日本、英國、法國及德國等5個工業國家簽訂「廣場協議」，四年內，日圓升值116%，德國馬克升值102%，法國法郎升值76%，而英鎊也升值了75%，更是「日本失落30年」的開端。

李彥秀提到，處理完工業國家後，美國也將目光轉移到新興國家，1987年後，美國以「301條款」，迫使台幣兩年內「有序升值」超過三成，傳統產業快速外移，工作機會大量流失，也間接造成台灣今天區域發展失衡的開端。

李彥秀認為，30年後的今天，美國有非常多高科技巨擘與獨角獸新創產業，但是，川普的政治本命區「鐵鏽帶」經濟依舊低迷，2024年度美國聯邦財政赤字高達1.8兆美元，美國貿易赤字也創近年新高，米蘭此時提出「廣場協議2.0」的「海湖莊園協議」，不僅是測試全球的風向，更是警告貿易夥伴，川普不會坐視貿易赤字的持續惡化。