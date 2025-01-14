快訊

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

德誼數位推新春福袋！送大甲鎮瀾宮祝福好物 再拚1元買10萬蘋果全配

年前大掃除必丟「9類晦氣物品」 命理師：不丟恐破財傷運

聽新聞
0:00 / 0:00

川普擬推海湖莊園協議 李彥秀：賴清德政府不能小覷

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

美國總統當選人川普即將就任，川普政府擬推出「海湖莊園協議」，國民黨立委李彥秀今日表示，美國透過政策洗牌世界產業經濟有前例，提出海湖莊園協議，是測試全球的風向，警告貿易夥伴，川普不會坐視貿易赤字的持續惡化，賴清德政府不能小覷。

李彥秀說，「川普2.0」的灰犀牛效應逐漸浮現。川普新政府內定的白宮經濟顧問委員會主席的米蘭主張大幅調高平均關稅，並提出弱勢美元政策，規畫仿效40年前的「廣場協議」（Plaza Accord），與中國大陸及歐洲簽署「海湖莊園協議」，要求貿易夥伴貨幣升值，以增強美國貿易競爭力。

李彥秀表示，1987年，日本泡沫經濟時代，日本地產公司斥資28億美元，買下了紐約ITT大廈、芝加哥Quaker大廈、華盛頓美國新聞大廈，及洛杉磯的Arco大廈，當年有人估算「賣掉東京，可以買下全美國」「賣掉日本，可以買下四個美國」，「日本第一」的口號響徹全世界。

李彥秀指出，美國面臨「貿易赤字」與「財政赤字」的嚴重雙赤字陰影，加上媒體推波「產業空洞化」、「去工業化」的危機感，30年前的「美國復興」與今天的「美國再次偉大」，頗有異曲同工之妙。1985年，美國與日本、英國、法國及德國等5個工業國家簽訂「廣場協議」，四年內，日圓升值116%，德國馬克升值102%，法國法郎升值76%，而英鎊也升值了75%，更是「日本失落30年」的開端。

李彥秀提到，處理完工業國家後，美國也將目光轉移到新興國家，1987年後，美國以「301條款」，迫使台幣兩年內「有序升值」超過三成，傳統產業快速外移，工作機會大量流失，也間接造成台灣今天區域發展失衡的開端。

李彥秀認為，30年後的今天，美國有非常多高科技巨擘與獨角獸新創產業，但是，川普的政治本命區「鐵鏽帶」經濟依舊低迷，2024年度美國聯邦財政赤字高達1.8兆美元，美國貿易赤字也創近年新高，米蘭此時提出「廣場協議2.0」的「海湖莊園協議」，不僅是測試全球的風向，更是警告貿易夥伴，川普不會坐視貿易赤字的持續惡化。

李彥秀強調，川普曾說「字典中最美麗的詞語是關稅」，現在「升值恐怕更是川普手中最致命的武器」，今年1至10月，美國對台貿易逆差將近2兆元新台幣，不但創下歷史新高，增幅更超過五成。關稅與稅率的雙衝擊，賴清德政府絕對不能小覷川普2.0所帶來的灰犀牛效應。

美國總統當選人川普。（路透)
美國總統當選人川普。（路透)

川普 李彥秀 白宮 美國 貿易赤字

延伸閱讀

賴清德當選周年 李彥秀：承諾跳票 瀰漫麥卡錫主義氛圍

當選一周年 國民黨：賴總統還在當賴主席

今年第2發！北韓朝東海發射不明飛彈 川普就任倒數7天再挑釁

川普就職倒數7天！以色列哈瑪斯可望即將停火 首批33人質獲釋

相關新聞

財產來源不明輕罪遭停職全國首例 林姿妙決定提行政救濟

宜蘭縣長林姿妙因圖利等罪被判12年半，她至今無法接受被判重刑，尤其因刑責較輕的「財產來源不明罪」停職，法界人士大多認為，...

黃國昌角逐民眾黨主席 沉默10秒嘆氣曝參選關鍵原因

民眾黨主席補選2月15日投票，今起開放參選人登記，代理主席黃國昌今宣布投入補選，他上午率領民眾黨秘書長周榆修等人拜會北市議長戴錫欽前受訪談原因，沈默10秒後嘆氣說，真正關鍵還是跟前主席柯文哲的長談，也說當柯遭受賴政府追殺時，民眾黨每一個人都沒有退縮的空間。

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

當選一周年 國民黨：賴總統還在當賴主席

賴清德總統當選滿一周年。國民黨表示，他們還是沒等到賴總統，只有賴主席。如果賴清德不願以總統高度重新思考，不願正視朝小野大的事實，恐怕四年任期，有一半以上都在罷免、憲政救濟甚至改選中度過。

蔡壁如點名選新竹市長 黃國昌：2026選戰著眼不只新竹

民眾黨主席補選今起登記，代理主席黃國昌投入參選。前立委蔡壁如今談及，如果黨黃若當選黨主席，2026主帥親征能帶起選戰趨勢，並支持黃選新竹市。黃受訪回應，2026年選戰策略，全黨同志會上下一心，共同討論跟規畫，著眼不只新竹市。

鄭文燦涉貪案今開庭 律師團力爭監聽內容無證據能力

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院針對收賄部分今午將進行第三次準備程序，檢辯雙方仍就起訴內容、主張及答辯方向陳述，律師團連續聲請調閱之前簽結卷宗，屢遭檢方主張「偵查不公開」拒絕，檢辯雙方也將就監聽鄭案是否具有證據能力持續進行攻防。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。