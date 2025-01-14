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黃國昌角逐民眾黨主席 沉默10秒嘆氣曝參選關鍵原因

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨代理主席黃國昌今宣布投入黨主席補選，上午率領民眾黨秘書長周榆修與北市4位議員拜會北市議長戴錫欽前受訪。記者林佳彣／攝影
民眾黨代理主席黃國昌今宣布投入黨主席補選，上午率領民眾黨秘書長周榆修與北市4位議員拜會北市議長戴錫欽前受訪。記者林佳彣／攝影

民眾黨主席補選2月15日投票，今起開放參選人登記，代理主席黃國昌今宣布投入補選，他上午率領民眾黨秘書長周榆修等人拜會北市議長戴錫欽前受訪談原因，沉默10秒後嘆氣說，真正關鍵還是跟前主席柯文哲的長談，也說當柯遭受賴政府追殺時，民眾黨每一個人都沒有退縮的空間。

被問及參選黨主席補選的原因，黃國昌沉默約10秒鐘，嘆了一口氣，坦言剛剛在想的是那晚主席跟他說的話。黃國昌表示，真正關鍵還是跟柯文哲主席的長談，柯心心念念都是台灣民眾黨的發展，在柯的努力打拚下，為台灣第三勢力開拓一個非常不容易的空間，也打造非常堅強的團隊。

他說，台灣第三勢力、台灣民眾黨的發展跟台灣民主的發展是息息相關。柯文哲經常勉勵團隊每一份子，台灣民眾黨是以一人政黨起家，但是絕對不能以一人政黨持續。在過去幾年大家共同努力打拚之下，台灣民眾黨已經為台灣的政黨栽培很多明日之星，台北市議會4位優秀議員就是最好的見證。

黃國昌指出，當柯文哲正遭受賴清德政府的追殺，他用個人身體、個人意志在對抗著這個新威權體制、國家機器追殺時，相信民眾黨每一個人都沒有退縮的空間。在這個時候，大家能夠攜手繼續前進，承繼柯文哲交代的任務，為台灣的政治、為台灣的第三勢力，能夠繼續壯大改革隊伍，吸引更多優秀的人才加入，是我們大家共同承擔，責無旁貸的使命。

至於民眾黨中央是否有共識由黃國昌選黨主席？台灣民眾黨秘書長周榆修表示，中央黨部作為辦理選務的單位，也已經成立選舉委員會，在主任監察委員林富男帶領下，會把選務辦到最好。

台灣民眾黨 柯文哲 民眾黨 黃國昌

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