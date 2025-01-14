快訊

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

德誼數位推新春福袋！送大甲鎮瀾宮祝福好物 再拚1元買10萬蘋果全配

年前大掃除必丟「9類晦氣物品」 命理師：不丟恐破財傷運

千萬補助黑熊學院教種菜 國民黨酸沈伯洋「民主菜農」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天黑熊學院一堂要價3840元的種菜課，大酸沈伯洋「民主菜農」，呼籲賴清德未來4000年一定要讓沈伯洋賺好賺滿。圖／國民黨提供
國民黨今天黑熊學院一堂要價3840元的種菜課，大酸沈伯洋「民主菜農」，呼籲賴清德未來4000年一定要讓沈伯洋賺好賺滿。圖／國民黨提供

國民黨立委張智倫日前揭露內政部今年原編列2218萬元，以密件向地方警局指定推薦民進黨立委沈伯洋創設的「黑熊學院」。國民黨今天黑熊學院一堂要價3840元的種菜課，大酸沈伯洋「民主菜農」，呼籲賴清德未來4000年一定要讓沈伯洋賺好賺滿。

國民黨昨天羅列黑熊學院過去爭議向內政部示警，沈伯洋則批國民黨造謠，指國民黨沒有論述，會毀掉這個國家。

國民黨表示，捍衛中華民國的立場不會改變，也同意民防要認真投入。因此本著虛心求教、誠心致歉，在此聲明「立委沈伯洋對不起，呼籲明天內政部有種就『公開』唯一指定黑熊學院，供全民檢驗，賴清德一定要在未來4000年讓沈伯洋賺好賺滿。」

國民黨表示，翻看黑熊學院的課程之精湛，2300萬人真的必須都上一課，沈伯洋果真無愧於黑熊學院創辦人，實在是商業鬼才、民主菜農、新台幣論述大師。

國民黨指出，光是一項「跟著黑熊準備求生必備蔬菜種植術」課程便要價3840元，聲稱會教授「應對作物短缺」、「實作練習與體驗」、「發掘循環再利用資源」、「打造生活自耕能力」，竟然還要附送濾水器，「這種課程簡直民防聖典，真的是走過路過不能放過。」

國民黨估算，一堂「民主種菜課」未來的生意經：一堂「民主種菜課」要價3840元（原價5280元），以內政部每年2218萬元預算，「僅」能教授5776人學種菜。如此精湛的課，自然不能只有五千人學習，必須讓2342萬人共同聽訓。以每年2218萬元預算來說，台灣必須花費4054年才能教會全國人民民主種菜，可謂是千年計畫，百畝良田，規模之大，曠古絕今。

國民黨表示，他們捍衛警消退休權益時，銓敘部阻擋理由是動輒以未來50年預算來恐嚇財政缺口，如果像內政部指定黑熊學院這種千年級計畫，勢必也要相同標準，若依據每年2218萬元預算來說，未來4054年，台灣未來必須狂砸899億。相信4000年後的未來，人人都會尊崇民主種菜大師沈伯洋，街頭巷尾都會親切互道一聲「我有菜，你有論述嗎？」。

國民黨說，國軍苦於人力嚴重流失，選擇賠錢提前退伍的軍士官人數由2020年的401人，激增至2024年的1565人，短短4年內暴增約4倍之多，卻苦無資源。顯然真正重要的國防人力流失，對民進黨而言並不重要，只有密件狂砸2000萬給黑熊學院最重要，「天大地大沒有比沈伯洋賺錢大，爹親娘親沒有比黑熊學院與民進黨更親。」

國民黨酸，按照沈伯洋的邏輯，密件一份一份一份地抄，新台幣一張一張一張地燒，台灣會更好。國民黨呼籲賴政府放棄掙扎吧！外面全部都是沈伯洋，少一分錢補助給黑熊學院都不行。

國民黨 民進黨 沈伯洋 賴清德 黑熊

延伸閱讀

綠委黃捷、吳沛憶、沈伯洋發年曆 狂粉南下追星搶頭香

黑熊學院被指違法募資 沈伯洋酸藍委為轉移罷免焦點

影／反攻號角從草屯開始 沈伯洋、吳沛憶、黃捷赴南投拚補選

一路罵民進黨、造謠講成敬重 劉靜怡要柯建銘、沈伯洋拿出證據

相關新聞

財產來源不明輕罪遭停職全國首例 林姿妙決定提行政救濟

宜蘭縣長林姿妙因圖利等罪被判12年半，她至今無法接受被判重刑，尤其因刑責較輕的「財產來源不明罪」停職，法界人士大多認為，...

黃國昌角逐民眾黨主席 沉默10秒嘆氣曝參選關鍵原因

民眾黨主席補選2月15日投票，今起開放參選人登記，代理主席黃國昌今宣布投入補選，他上午率領民眾黨秘書長周榆修等人拜會北市議長戴錫欽前受訪談原因，沈默10秒後嘆氣說，真正關鍵還是跟前主席柯文哲的長談，也說當柯遭受賴政府追殺時，民眾黨每一個人都沒有退縮的空間。

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

當選一周年 國民黨：賴總統還在當賴主席

賴清德總統當選滿一周年。國民黨表示，他們還是沒等到賴總統，只有賴主席。如果賴清德不願以總統高度重新思考，不願正視朝小野大的事實，恐怕四年任期，有一半以上都在罷免、憲政救濟甚至改選中度過。

蔡壁如點名選新竹市長 黃國昌：2026選戰著眼不只新竹

民眾黨主席補選今起登記，代理主席黃國昌投入參選。前立委蔡壁如今談及，如果黨黃若當選黨主席，2026主帥親征能帶起選戰趨勢，並支持黃選新竹市。黃受訪回應，2026年選戰策略，全黨同志會上下一心，共同討論跟規畫，著眼不只新竹市。

鄭文燦涉貪案今開庭 律師團力爭監聽內容無證據能力

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院針對收賄部分今午將進行第三次準備程序，檢辯雙方仍就起訴內容、主張及答辯方向陳述，律師團連續聲請調閱之前簽結卷宗，屢遭檢方主張「偵查不公開」拒絕，檢辯雙方也將就監聽鄭案是否具有證據能力持續進行攻防。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。