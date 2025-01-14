千萬補助黑熊學院教種菜 國民黨酸沈伯洋「民主菜農」

國民黨立委張智倫日前揭露內政部今年原編列2218萬元，以密件向地方警局指定推薦民進黨立委沈伯洋創設的「黑熊學院」。國民黨今天黑熊學院一堂要價3840元的種菜課，大酸沈伯洋「民主菜農」，呼籲賴清德未來4000年一定要讓沈伯洋賺好賺滿。

國民黨昨天羅列黑熊學院過去爭議向內政部示警，沈伯洋則批國民黨造謠，指國民黨沒有論述，會毀掉這個國家。

國民黨表示，捍衛中華民國的立場不會改變，也同意民防要認真投入。因此本著虛心求教、誠心致歉，在此聲明「立委沈伯洋對不起，呼籲明天內政部有種就『公開』唯一指定黑熊學院，供全民檢驗，賴清德一定要在未來4000年讓沈伯洋賺好賺滿。」

國民黨表示，翻看黑熊學院的課程之精湛，2300萬人真的必須都上一課，沈伯洋果真無愧於黑熊學院創辦人，實在是商業鬼才、民主菜農、新台幣論述大師。

國民黨指出，光是一項「跟著黑熊準備求生必備蔬菜種植術」課程便要價3840元，聲稱會教授「應對作物短缺」、「實作練習與體驗」、「發掘循環再利用資源」、「打造生活自耕能力」，竟然還要附送濾水器，「這種課程簡直民防聖典，真的是走過路過不能放過。」

國民黨估算，一堂「民主種菜課」未來的生意經：一堂「民主種菜課」要價3840元（原價5280元），以內政部每年2218萬元預算，「僅」能教授5776人學種菜。如此精湛的課，自然不能只有五千人學習，必須讓2342萬人共同聽訓。以每年2218萬元預算來說，台灣必須花費4054年才能教會全國人民民主種菜，可謂是千年計畫，百畝良田，規模之大，曠古絕今。

國民黨表示，他們捍衛警消退休權益時，銓敘部阻擋理由是動輒以未來50年預算來恐嚇財政缺口，如果像內政部指定黑熊學院這種千年級計畫，勢必也要相同標準，若依據每年2218萬元預算來說，未來4054年，台灣未來必須狂砸899億。相信4000年後的未來，人人都會尊崇民主種菜大師沈伯洋，街頭巷尾都會親切互道一聲「我有菜，你有論述嗎？」。

國民黨說，國軍苦於人力嚴重流失，選擇賠錢提前退伍的軍士官人數由2020年的401人，激增至2024年的1565人，短短4年內暴增約4倍之多，卻苦無資源。顯然真正重要的國防人力流失，對民進黨而言並不重要，只有密件狂砸2000萬給黑熊學院最重要，「天大地大沒有比沈伯洋賺錢大，爹親娘親沒有比黑熊學院與民進黨更親。」

國民黨酸，按照沈伯洋的邏輯，密件一份一份一份地抄，新台幣一張一張一張地燒，台灣會更好。國民黨呼籲賴政府放棄掙扎吧！外面全部都是沈伯洋，少一分錢補助給黑熊學院都不行。