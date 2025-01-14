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財產來源不明輕罪遭停職全國首例 林姿妙決定提行政救濟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
林姿妙因為財產來源不明罪一審判刑遭停職，創下縣長因為此罪停職的首例，由於早年立法有疏漏之處，她決定提出行政救濟。圖／聯合報系資料照
林姿妙因為財產來源不明罪一審判刑遭停職，創下縣長因為此罪停職的首例，由於早年立法有疏漏之處，她決定提出行政救濟。圖／聯合報系資料照

宜蘭縣長林姿妙因圖利等罪被判12年半，她至今無法接受被判重刑，尤其因刑責較輕的「財產來源不明罪」停職，法界人士大多認為，一審判財產來源不明罪停職，是當年未修法之疏漏。據了解，林姿妙決定向行政院提出訴願，也向台北高等行政法院提出行政訴訟，強調停職所引用的法規合法性有疑義，聲請停止執行停職處分。

宜蘭縣長林姿妙等人被控涉貪、洗錢等罪嫌，宜蘭地方法院12月31日宣判，林姿妙因公務員共同犯對監督事務圖利罪、公務員犯財產來源不明罪及特殊洗錢罪，分別宣告有期徒刑7年、2年6月及3年6月，應執行有期徒刑12年6月。依《地方制度法》規定，一審財產來源不明判有罪，必須停職，林姿妙是全國第一位因財產來源不明罪遭停職的縣長。

林姿妙至今仍無法接受，自己沒有做壞事，為何被判如此重刑？經與律師討論，昨天針對財產來源不明一審判決停職的立法疏漏，向行政院提出訴願及向台北高等行政法院提出行政訴訟。

申請書指出，88年地方制度法立法時，貪污治罪條例僅有第4條至第6條之罪，第6條之1的財產來源不明罪係98年貪污治罪條例修法時所新增。財產來源不明罪的刑度遠低於圖利罪（財產來源不明罪法定刑度為5年以下；圖利罪法定刑度為5年以上），既然法定刑度較重的圖利罪皆須第二審判處有期徒刑才停職，法定刑度較輕的財產來源不明罪，自不得有重於圖利罪之法律效果。

檢察官出身的國民黨不分區立委吳宗憲及律師團都認為，涉犯「圖利罪」二審有罪才停職，但財產來源不明罪比圖利罪輕，一審就停職，顯然是立法疏漏，也就是當年修訂貪污治罪條例加入財產來源不明罪時，忘了回去修改地方制度法第78條的停職規定。

申請書強調，停職處分的適用法規明顯錯誤，其合法性顯有疑義，此案處分之繼續執行會對申請人及民主政治造成公益損害，有停止執行的急迫必要性，所以申請原處分於訴願及行政訴訟程序終結前，應停止執行，維護申請人權利。

林姿妙因為財產來源不明罪一審判刑遭停職，創下縣長因為此罪停職的首例，由於早年立法有疏漏之處，她決定提出行政救濟。圖／聯合報系資料照
林姿妙因為財產來源不明罪一審判刑遭停職，創下縣長因為此罪停職的首例，由於早年立法有疏漏之處，她決定提出行政救濟。圖／聯合報系資料照

台北高等行政法院 宜蘭 林姿妙 財產

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