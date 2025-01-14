警消退休所得替代率提高 全教總籲停止公教差別待遇

立法院會7日三讀修正通過，警消海巡等退休所得替代率最高可達80%。全國教師工會總聯合會今天與多名在野立委一同召開記者會，呼籲停止公教差別待遇、導正年金改革缺失。

立法院會1月7日三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天與台灣民眾黨立委張啟楷及國民黨立委柯志恩、洪孟楷等人一同召開記者會，認為修法雖強化警消人員退休保障，但也打破退撫給予的基本公平原則，廣大公教人員因此產生強烈相對剝奪感。

全教總理事長侯俊良呼籲應「標準一致」，儘速撥補公教退撫，並返還年資補償金、停降公教人員退休所得替代率，並取消所得替代率領取上限的「年改天花板」。

侯俊良並進一步呼籲，調薪與調整退休所得應參考「重要民生物價指數」，避免通貨膨脹、導致退休所得與生活嚴重脫節。

張啟楷表示，黨內曾做過2次大規模民調及召開公聽會，整個社會氣氛非常明確，多數人認為民進黨「一黨獨大」時，砍年金砍到刀刀見骨，沒有尊重主管機關精算提出的版本。

「我認為公教不能再砍，再砍就是霸凌了」，張啟楷認為政府去年超徵新台幣5270億元，加上公教退撫基金績效過去6年平均超過10%，當初年改理由已消失。

柯志恩表示，當年民進黨年改是用時間「一刀切」，對公教不公平；她已在立法院提案，逐年降低所得替代率的政策，一定要停止。

洪孟楷則表示，當年粗暴年改造成世代、族群、職業別對立，提高警消所得替代率的修法，只是公平正義三部曲第一部分，希望執政黨懸崖勒馬，不要再用釋憲等手段阻攔，共同保障現役、照顧退役軍公教。