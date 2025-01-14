總預算期程緊 藍白3000案擬逐條表決 綠不再提案加速處理

立法院會期即將結束，藍綠白三黨已在昨日都交出總預算提案，預計明日起進入總預算馬拉松式協商。據了解，目前國民黨團提案約2400案、民眾黨團提案約600案、民進黨團提案約10案，藍白將主張爭議預算表決處理、綠營則要求統刪。預料藍綠白總預算大戰開打，煙硝味即將再起。

「114年度中央政府總預算案」於立法院付委審查後，多數委員會都已將部會預算審查完畢。朝野達團黨團日前也達成共識，各黨團13日下午5時前，將總預算提案送至財政委員會彙整，請行政部門14日開始向提案立委及黨團溝通，15日起密集協商，將於17日、20日、21日院會完成總預算案三讀。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，國民黨團提案約2400案、民眾黨團提案約600案，在野黨加起來約有3000個提案，明日開始朝野協商，這次藍營提案重點主要是「抓大放小、重質不重量」，特別是在政府媒體宣傳費部分，政府故意給特定綠媒，這部分一定會處理，而且藍白將要求逐案表決，不同意用統刪方式處理。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，總預算期程大壓縮，起因於國民黨先前長時間卡住總預算付委，為了對抗民進黨不惜毀了國家，民進黨團立場很清楚，會以理性、務實監督的態度加速審查總預算。

另外據了解，由於時間壓力，民進黨團已下令綠委進入協商後，除非特別狀況，否則不能再提出刪減、凍結預算案，都改以不具有約束力的主決議形式提出，以利協商更順暢進行。

立法院本會期朝野攻防多，總預算處理時程遭到壓縮，過去行政部門都有將近一禮拜時間，可以與朝野立委溝通預算，但本會期幾乎無時間溝通。據了解，各黨立委辦公室上周紛紛接到各部會聯絡人來電，希望可以與提案委員面對面溝通，不過由於時間急迫，不少藍委婉拒請行政部門送書面說明即可，不用特別跑一趟。