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民眾黨團提案大砍10%總預算 行政院、農業部特別費刪光

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團上午舉行「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會。記者季相儒／攝影
民眾黨立院黨團上午舉行「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會。記者季相儒／攝影

立法院會期進入最後倒數，朝野黨團力拚總預算案完成三讀，民眾黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團提出提案減列2061億193萬元5200元、凍結974億7732萬4244元，大約占比百分之10，「該刪的刪、該凍的凍，絕對不允許政府浪費人民納稅錢，這是民眾黨團的立場。」

立法院長韓國瑜上周召集黨團協商，朝野立委同意本周展開密集協商，力拚在下周休會前完成總預算案三讀。民眾黨團今天舉行「預算灌水到不行，民眾黨不砍不行」記者會，黃國昌表示，民國114年度總預算堪稱史上最高，問題在於很多功能不彰、用途有問題的浮濫項目。

黃國昌舉例，監察院在國家人權業務編列4240萬5000元，主要落實國際人權公約事項，但是政府簽訂反貪腐公約、召開司法改革會議，通通淪為笑話一場，國家人權業務耗費大量預算，民進黨卻連履行承諾都做不到，因此民眾黨團提案刪減2120萬、凍結50%預算。

黃國昌也說，行政院發言人李慧芝公然散播假訊息，聲稱財政收支劃分法三讀通過，隔年度總預算案要重新編列，結果被財政部長莊翠雲、主計長陳淑姿接連否認，民眾黨團先前要求撤換李慧芝，否則就會反應在預算提案，「然而在他們眼中，可能覺得民眾黨是紙糊的，完全不理會不回應」，因此民眾黨團提案刪減4156萬7000元。

黃國昌表示，民眾黨團支持強化民防、社會防衛韌性的概念，但是不代表相關預算可以浮濫編列，甚至豢養特定綠營側翼，內政部在全社會防衛韌性訓練工作編列4億1064萬6000元，其中光是訓練場地就要用到3億元，另外還要舉辦親子園遊會、驗證戶外演訓等活動，因此民眾黨團提案刪除4000萬元、凍結20%預算。

民眾黨立委林國成則說，民眾黨團並非為反對而反對，而是依照預算編列及前年度執行狀況監督，例如數位發展部被稱為「數位麵線部」，針對民主網路連結之創新的多項獎補助費，民眾黨團分別提案減列跟凍結預算。

民眾黨立委陳昭姿表示，勞動部先前發生霸凌導致輕生的案子，意外發現就業安定基金長期被濫用，包括用作辦公室裝修、部長個人演唱會等，金額高達8000萬元，因此民眾黨團提案減列50%、凍結20%預算，有待勞動部提出書面報告後始得動支。

民眾黨立委麥玉珍指出，卓榮泰就任以來各項政策荒腔走板，包括激化社會對立、散播片面及不實訊息，同時拒絕依法行政編列預算，龔明鑫甚至公然帶頭藐視國會，「這麼驕傲的行政院，導致所有部會也跟著驕傲，我們提案業務費、特別費全部刪除。」

民眾黨立委張啓楷則說，立法院決議提高公糧收購價格，結果農業部只給3分之1，民眾黨團提案刪除特別費，農民生計都不顧，憑什麼送紅包。

朝野協商 民眾黨 行政院 農業部 黃國昌

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