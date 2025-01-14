快訊

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

高鐵也有限時條款！進站最多提早1小時 站內待太久要罰2500元

藍白要砍千億總預算 卓揆昨晚急召綠黨團研商

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院昨天中午邀集立院民進黨立院黨團幹部、八個委員會召委，舉行擴大行政立法協調會報，會中聚焦今年度中央政府總預算案。據轉述，對於藍白可能提出的刪減與凍結案，行政院長卓榮泰在會中提醒，要確實掌握各項提案，各部會該溝通就溝通。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，希望能加速審查，不要再有任何延宕，也呼籲在野黨不該用政治追殺來進行預算審查。在野黨已點名很多部會，多是因政治報復而反映在預算上，包括了個案挾怨報復、部會首長政策理念不同等，個別官員都被在野黨鎖定。希望在野立委能就事論事、實事求是，理性看待明年度總預算。

據悉，由於總預算有時間壓力，民進黨團已下令，進入協商後，綠委除非特別狀況，否則不能再提出刪減、凍結預算案，都將改以不具約束力的主決議提出，以利協商更順暢進行。

據轉述，政院代表在會中表示，明年度預算有許多亮點計畫，但由於預算遭到在野惡意杯葛後，如今又要強行大幅刪減，大家齊聚要談的不是亮點計畫，反而只能談未來如何突圍，必須花更大力氣進行朝野的遊說工作。

會中八個立法院常設委員會民進黨籍召委一一報告，所屬委員會中，在野黨立委可能會大幅刪減、凍結的預算項目；卓揆指出，希望強化溝通，否則擋下的就是福國利民的預算、就是各縣市政府及立委都努力爭取的建設。

卓榮泰 吳思瑤 民進黨 立法院 藍白 行政院

延伸閱讀

賴清德當選周年 李彥秀：承諾跳票 瀰漫麥卡錫主義氛圍

許智傑列9國民黨立委：鎖定這三類精準罷免

強化政策溝通 行政立法協調會報13日在政院召開

賴總統勝選周年 在野批賴「承諾全跳票」

相關新聞

黃國昌宣布角逐民眾黨主席 等柯文哲歸來為團隊感到驕傲

民眾黨代理主席黃國昌今天宣布，自己決定投入民眾黨主席補選，並說第三勢力是得來不易的火苗，對於民主發展至關重要，絕對不能熄滅，在民眾黨前主席柯文哲無法親自領導的時間，未來將會窮盡一切努力，義無反顧與所有同志勇敢前進，「同志們，我們一起努力，讓柯文哲主席回來時，為這個團隊感到驕傲。」

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

當選一周年 國民黨：賴總統還在當賴主席

賴清德總統當選滿一周年。國民黨表示，他們還是沒等到賴總統，只有賴主席。如果賴清德不願以總統高度重新思考，不願正視朝小野大的事實，恐怕四年任期，有一半以上都在罷免、憲政救濟甚至改選中度過。

財產來源不明輕罪遭停職全國首例 林姿妙決定提行政救濟

宜蘭縣長林姿妙因圖利等罪被判12年半，她至今無法接受被判重刑，尤其因刑責較輕的「財產來源不明罪」停職，法界人士大多認為，...

柯文哲遭爆欲接觸習近平 鎢鋼大王廖萬隆也被點名

柯文哲時任募款執行長的鄭淑心指，柯文哲2015年試圖接觸中國大陸領導人習近平對口，其中包括雲林「鎢鋼大王」廖萬隆與威京集...

總預算期程緊 藍白3000案擬逐條表決 綠不再提案加速處理

立法院會期即將結束，藍綠白三黨已在昨日都交出總預算提案，預計明日起進入總預算馬拉松式協商。據了解，目前國民黨團提案約2400案、民眾黨團提案約600案、民進黨團提案約10案，藍白將主張爭議預算表決處理、綠營則要求統刪。預料藍綠白總預算大戰開打，煙硝味即將再起。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。