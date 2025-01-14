藍白要砍千億總預算 卓揆昨晚急召綠黨團研商

行政院昨天中午邀集立院民進黨立院黨團幹部、八個委員會召委，舉行擴大行政立法協調會報，會中聚焦今年度中央政府總預算案。據轉述，對於藍白可能提出的刪減與凍結案，行政院長卓榮泰在會中提醒，要確實掌握各項提案，各部會該溝通就溝通。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，希望能加速審查，不要再有任何延宕，也呼籲在野黨不該用政治追殺來進行預算審查。在野黨已點名很多部會，多是因政治報復而反映在預算上，包括了個案挾怨報復、部會首長政策理念不同等，個別官員都被在野黨鎖定。希望在野立委能就事論事、實事求是，理性看待明年度總預算。

據悉，由於總預算有時間壓力，民進黨團已下令，進入協商後，綠委除非特別狀況，否則不能再提出刪減、凍結預算案，都將改以不具約束力的主決議提出，以利協商更順暢進行。

據轉述，政院代表在會中表示，明年度預算有許多亮點計畫，但由於預算遭到在野惡意杯葛後，如今又要強行大幅刪減，大家齊聚要談的不是亮點計畫，反而只能談未來如何突圍，必須花更大力氣進行朝野的遊說工作。

會中八個立法院常設委員會民進黨籍召委一一報告，所屬委員會中，在野黨立委可能會大幅刪減、凍結的預算項目；卓揆指出，希望強化溝通，否則擋下的就是福國利民的預算、就是各縣市政府及立委都努力爭取的建設。