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賴清德當選周年 李彥秀：承諾跳票 瀰漫麥卡錫主義氛圍

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導

賴清德總統已當選一周年，國民黨立委李彥秀表示，賴總統曾許下六大承諾，如今全面跳票，社會瀰漫網紅治國的「麥卡錫主義」氛圍，也缺席在野溝通，台灣不是只有黑熊青鳥的聲音。

李彥秀表示，賴清德當選總統已滿一週年。回想一年前「當選之夜」的感言，賴清德從國會結構、人事布局、在野合作、政見承諾、勞保財務到台海和平，承諾「全民總統」的願景，也向人民宣示一個更團結更韌性的台灣。

李彥秀說，一年過去了，賴清德的六大承諾全面跳票，國會衝突、用人唯賴、鬥爭在野、專斷獨裁、改革落空到台海緊張，整個社會瀰漫著網紅治國的麥卡錫主義氛圍。

李彥秀提到，去年開票當晚，賴清德說「台灣必須走向溝通、協商、參與、合作的政治」「很樂意與在野黨領袖見面共商國是」。一年過去了，賴清德不僅缺席請益之旅，與在野黨領袖見面共商國是的承諾也完全跳票，更讓台灣陷入無窮盡的「鬥爭、覆議、釋憲、罷免」政治漩渦中。

李彥秀批，只有「賴清德綠」才能進入「溝通、協商、參與、合作」的決策小圈圈中，對在野黨不是用網軍側翼抹黑抹紅，就是司法檢調政治追殺，賴清德離全民總統越來越遠，卻與綠色威權越來越近。

李彥秀指出，「好學近乎知，力行近乎仁，知恥近乎勇」，台灣不是只有黑熊青鳥的聲音，撥補不是改革而是無能的遮羞布，台灣尚勇更需要執政者用行動來證明，請賴清德別忘了，「你不僅是民進黨的主席，更是中華民國2300萬人的總統。」

賴清德總統。圖／聯合報資料照片
賴清德總統。圖／聯合報資料照片

台海 國民黨 李彥秀 民進黨 溝通 網紅 賴清德

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