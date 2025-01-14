獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

行政院會去年提出賴清德總統上任後首份總預算案，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，歲入與歲出雙雙創新高，總預算歲入歲出相抵賸餘209億。支出比重最多的是社會福利，達8310億元，其餘依序為經濟發展支出5386億元，以及國防支出4674億元。

立法院近日進入總預算大清倉，朝野黨團日前協商達共識，從15日起密集協商，於17日、20日、21日合併為一次會的院會完成總預算案三讀。立法院人士指出，17日又要先處理公平會人事案，因此20日、21日挑燈夜戰的可能性相當高。

據了解，國民黨團總召傅崐萁對總預算案下達四道指令，各部會文宣費全數刪除；數發部、NCC、陸委會業務費刪減為1元；部、署業務費全數凍結70%，等執行30%之後才能申請解凍並需經院會同意。此外，受矚目的潛艦預算保留2億元，其餘18億元凍結，等海鯤號潛艦完成海測通過後始能動支。

國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，國民黨團監督預算有幾個重點，潛艦預算擬先凍結18億元，等到潛艦完成測試後才能動支，另外會刪除媒體預算費、反對補貼台電2000億元，而民防預算竟指定給壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體，這部分也將刪除，還有文化部補助零日攻擊、Taiwan Plus等爭議預算，藍營都將嚴格監督，替納稅人把關。

王鴻薇說，民眾黨提出600個提案。國民黨這邊，委員加上黨團的提案共2400多案，在野黨加起來應該有3千個案子。明天開始做協商，這次主要是抓大放小，重質不重量，特別是在媒體宣傳的部分，非常浮濫，甚至故意給特定綠媒，這部分一定會處理。