快訊

創紀錄！台灣虎航年終獎金平均12.8個月 今年再調薪4%

德誼數位推新春福袋！送大甲鎮瀾宮祝福好物 再拚1元買10萬蘋果全配

年前大掃除必丟「9類晦氣物品」 命理師：不丟恐破財傷運

立院通過台德刑事司法互助協議 強化合作打擊犯罪

中央社／ 台北14日電

立法院會今天通過駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議、中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約、中華民國（台灣）政府與聖露西亞政府刑事司法互助條約，有助增進刑事司法合作效率等事宜。

立法院外交及國防、司法及法制委員會聯席會議去年12月26日審查行政院函請審議駐德國台北代表處與德國在台協會刑事司法互助協議案、中華民國（台灣）政府與聖露西亞政府刑事司法互助條約案、中華民國（台灣）政府與吐瓦魯國政府刑事司法互助條約案。經在場立委討論後照案通過，不須交黨團協商。

法務部當時所提書面報告指出，台德刑事司法互助協議為台灣與歐洲國家間簽署的第3個刑事司法互助協定（議），透過此協議的簽署，更進一步強化台德雙方合作，對於拓展台灣國際司法合作網絡，積極參與全球打擊跨境犯罪，深化台灣與友邦間邦誼等，均極具正面與開創性意義。

法務部指出，台德刑事司法互助協議將大幅增進台德刑事司法合作的效率，例如本協議約定權責機關，即法務部國際及兩岸法律司與德國聯邦法務局，彼此間司法互助請求，可以書面或電子方式先行，以加速程序進行。

關於台吐司法互助條約，法務部表示，本條約的簽署，在台灣積極參與全球打擊跨境犯罪及鞏固與邦交國的司法合作關係等面向，均具有深刻意義。另本條約的生效，將使台灣與大洋洲國家的司法合作更為全面及堅實。

法務部指出，台露刑事司法互助條約作為台灣與加勒比海友邦簽署的第2部司法互助條約，深具繼往開來的意義，為台灣與友邦間司法合作模式紮根，朝持續拓展、深化與各邦交國在司法互助、受刑人移交、引渡等領域的司法合作關係邁進。

全案今天在立法院會進行處理時，在場立委並未提出異議，因此照案通過。

司法 吐瓦魯 德國 法務部

延伸閱讀

德軍事基地屢現不明無人機 當局調查俄國間諜

鍾佳濱涉持油壓剪破壞立院外鐵馬護欄 北檢：他字案調查中

立院否決憲訴法覆議案 府傍晚收文：賴總統將審慎評估救濟

集會是否妨害司法 法務部：視具體個案

相關新聞

財產來源不明輕罪遭停職全國首例 林姿妙決定提行政救濟

宜蘭縣長林姿妙因圖利等罪被判12年半，她至今無法接受被判重刑，尤其因刑責較輕的「財產來源不明罪」停職，法界人士大多認為，...

黃國昌角逐民眾黨主席 沉默10秒嘆氣曝參選關鍵原因

民眾黨主席補選2月15日投票，今起開放參選人登記，代理主席黃國昌今宣布投入補選，他上午率領民眾黨秘書長周榆修等人拜會北市議長戴錫欽前受訪談原因，沈默10秒後嘆氣說，真正關鍵還是跟前主席柯文哲的長談，也說當柯遭受賴政府追殺時，民眾黨每一個人都沒有退縮的空間。

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

立法院進入總預算大清倉！朝野黨團日前達共識，明日開始密集協商總預算案，力拚21日休會前完成總預算案三讀。據了解，國民黨團將出手大砍總預算，矛頭鎖定各部會「大內宣」媒體文宣費全數刪除，數位部、NCC、陸委會業務費則刪減為1元，另外潛艦預算先凍結18億元通過海測後才能動支。

當選一周年 國民黨：賴總統還在當賴主席

賴清德總統當選滿一周年。國民黨表示，他們還是沒等到賴總統，只有賴主席。如果賴清德不願以總統高度重新思考，不願正視朝小野大的事實，恐怕四年任期，有一半以上都在罷免、憲政救濟甚至改選中度過。

蔡壁如點名選新竹市長 黃國昌：2026選戰著眼不只新竹

民眾黨主席補選今起登記，代理主席黃國昌投入參選。前立委蔡壁如今談及，如果黨黃若當選黨主席，2026主帥親征能帶起選戰趨勢，並支持黃選新竹市。黃受訪回應，2026年選戰策略，全黨同志會上下一心，共同討論跟規畫，著眼不只新竹市。

鄭文燦涉貪案今開庭 律師團力爭監聽內容無證據能力

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內收賄，桃園地院針對收賄部分今午將進行第三次準備程序，檢辯雙方仍就起訴內容、主張及答辯方向陳述，律師團連續聲請調閱之前簽結卷宗，屢遭檢方主張「偵查不公開」拒絕，檢辯雙方也將就監聽鄭案是否具有證據能力持續進行攻防。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。