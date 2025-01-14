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蔡壁如稱僅替屯田計畫傳話 朱蕙蓉：再傷害我就公布對話

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
前立委蔡壁如昨上直播爆料，「屯田計畫」是柯文哲叫朱蕙蓉簽，並不是她，因為自己「有點潔癖」，覺得有點風險就喊卡。此話一出卻引起朱蕙蓉不滿。圖／聯合報系資料照片
前立委蔡壁如昨上直播爆料，「屯田計畫」是柯文哲叫朱蕙蓉簽，並不是她，因為自己「有點潔癖」，覺得有點風險就喊卡。此話一出卻引起朱蕙蓉不滿。圖／聯合報系資料照片

民眾黨前主席柯文哲被爆2020年為屯田計畫設立的「眾城公司」，目標籌到20億元，找來民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉當人頭。朱蕙蓉指控是前立委蔡壁如當年去找她，當時蔡壁如並未提到柯文哲，蔡壁如若自圓其說越說越過頭，她將公布LINE對話。

蔡壁如昨上直播爆料，「屯田計畫」是柯文哲叫朱蕙蓉簽，並不是她，因為自己「有點潔癖」，覺得有點風險就喊卡。此話一出卻引起朱蕙蓉不滿。朱蕙蓉在臉書發文表示，蔡壁如說有潔癖，她的記憶也不差。她沒有要選舉，沒有興趣與民眾黨爭權奪利之事，所以她沒有壓力。

朱蕙蓉說，「做朋友，我可以毫無懸念，你講出口我就敢答應」，但當年蔡壁如來找她的時候，如果真的政治意識有潔癖，「那麼您們起心動念開會要創立這家控股公司的時候就應該悍然反對」，而不是 「柯文哲透過蔡壁如，指定以朱蕙蓉名義登記持有....」。朱蕙蓉還強調，何況當年來找她時，「完全沒有提到是柯文哲要您來找我的。」

朱蕙蓉坦言，可以理解蔡壁如因為要選中央委員或是其他考量而有立場與角度，但最近多次受訪，只要講到她，老是讓她覺得被遺棄的感受，「所以不要為了自圓其說，越說越過頭！」

朱蕙蓉強調，她也會因為這樣不事先打招呼的發言而心生不悅，請蔡壁如不要再這樣傷害她，不然她就公布兩人LINE的對話。

京華城 朱蕙蓉 柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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