公平會人事同意權案 立院朝野黨團決議17日表決
公平交易委員會4位委員任期將於1月31日屆滿，行政院已將提名名單函送立法院審查。立法院朝野黨團今天協商後取得共識，決定1月17日進行公平交易委員會人事同意權案投票表決。
公平交易委員會4位委員任期將於今年1月31日屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。
人事總處當時指出，行政院此次提名，考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選優秀人才，被提名人專長含括法律、經濟等相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定，其中李鎂、陳志民及洪財隆3人為續任，林慶堂1人為新任，並指定李鎂為主委，陳志民為副主委，任期均自114年2月1日至118年1月31日止。
立法院經濟、司法及法制2委員會聯席會議隨後在去年12月30日審查行政院函送公平交易委員會委員提名名單，名單包含李鎂續任委員並為主任委員、陳志民續任委員並為副主任委員、洪財隆續任委員，林慶堂為委員。
立法院會今天開會，朝野黨團在休息期間協商並取得共識，定於1月17日報告事項後，立法院第11屆第2會期第18次會議報告事項結束後，隨即進行公平交易委員會人事同意權案投票表決，投票時間為1小時，各黨團推派1人擔任投開票監察員。
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