黃國昌宣布角逐民眾黨主席 等柯文哲歸來為團隊感到驕傲

民眾黨代理主席黃國昌今天宣布，自己決定投入民眾黨主席補選，並說第三勢力是得來不易的火苗，對於民主發展至關重要，絕對不能熄滅，在民眾黨前主席柯文哲無法親自領導的時間，未來將會窮盡一切努力，義無反顧與所有同志勇敢前進，「同志們，我們一起努力，讓柯文哲主席回來時，為這個團隊感到驕傲。」

民眾黨昨天發布第二屆黨主席補選「選舉投票公報」，線上報名期間為1月14日上午9時至1月17日下午6時，訂於2月15日舉行網路投票。黃國昌稍早在臉書以「壯大台灣第三勢力，團結民眾堅定前行」為題發文表示，經過審慎思考，決定投入民眾黨主席補選。

黃國昌指出，在台灣第三勢力是得來不易的火苗，對於民主未來的發展至關重要，絕對不能熄滅，這是他與柯文哲一直以來共同的信念，「對此，我們堅定不移」，自從2023年11月16日宣布加入民眾黨，兩人有機會與數度深入討論台灣民主的進程與未來的挑戰，也因此越發堅決相信這條道路所指引的方向。

黃國昌說，如今當權者感受到威脅，運用黨檢媒鋪天蓋地迫害柯文哲，甚至明目張展地在法庭要脅辭去黨主席，顯然是以消滅「台灣民眾黨」為最大目的，即使柯文哲心中關心民眾黨與台灣的發展，但是面對這樣的挑戰，不得不暫時卸下親手培育、疼惜的政黨，更是用一個人的身體與意志，獨自對抗正在形成的新黨國機器。

黃國昌強調，在台灣民主法治遭受重創的時刻，「我沒有事不關己的空間、更沒有畏懼退縮的權利」，民眾黨是一個很年輕的政黨，乘載人民在歷史長河當中，一代又一代、永不停歇追求公平正義的信念，而這個信念的存續，也才是台灣能夠昂首闊步，不可不具備的條件。

黃國昌認為，柯文哲因為外力逼迫而餘下的黨主席任期，這個政黨需要做到三件事情，首先是延續「開放包容」的精神，透過2026年地方選舉，為台灣發掘更多適合共同引領社會踏實進步的領導者，能夠人民親眼看見並且相信「民眾黨是一個兼具企圖心與理念，最與社會脈動貼近，並勇於為政見與願景負責的政黨。」

第二，堅守民眾黨創黨以來、由下而上凝聚共識的草根精神，堅定民主與改革的原則，並且與台灣公民社會一同茁壯，「台灣是台灣人的台灣、不是民主進步黨的台灣」，民眾黨有無可迴避的歷史責任，節制過度膨脹的權力，站在人民的立場發聲。

最後，民眾黨必須接起柯文哲開始的火種，持續不懈地構築台灣未來發展的藍圖，通過誠實的思辨、負責任的態度，還有理性、務實、科學等方法，團結更多台灣人民加入我們改革的行列。在柯文哲無法親自領導民眾黨的時間，自己將會窮盡一切努力，義無反顧與所有同志一起勇敢前進，攜手開拓台灣政治需要的改革與進步。