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賴清德承諾成立平台討論勞健保 陳菁徽：跟誰溝通過了？

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
昨天是賴清德總統當選一周年，賴總統在勝選之夜表示，會建立政策溝通平台，討論勞保、健保的財務永續。醫生出身的國民黨立委陳菁徽表示，這是一種「此地無銀三百兩」的心態，表面看似公開透明、廣納雅言，但跟誰溝通過了？圖／聯合報系資料照片
昨天是賴清德總統當選一周年，賴總統在勝選之夜表示，會建立政策溝通平台，討論勞保、健保的財務永續。醫生出身的國民黨立委陳菁徽表示，這是一種「此地無銀三百兩」的心態，表面看似公開透明、廣納雅言，但跟誰溝通過了？圖／聯合報系資料照片

昨天是賴清德總統當選一周年，賴總統在勝選之夜表示，會建立政策溝通平台，討論勞保、健保的財務永續。醫生出身的國民黨立委陳菁徽表示，這是一種「此地無銀三百兩」的心態，表面看似公開透明、廣納雅言，但跟誰溝通過了？

陳菁徽表示，為了讓勞保健保財務永續，所成立的政策溝通平台，這背後就是一種「此地無銀三百兩」的心態。試問真的要體察民意的話，還需要成立政策溝通平台嗎？如果沒有成立的話，難道是代表過往的前總統蔡英文沒有溝通嗎？政策溝通平台運作機制為何？又跟誰溝通過？開過什麼會？會議記錄又在哪？

陳菁徽指出，這些資訊其實大家也找不到，所以表面看似自己公開透明、廣納雅言，其實只是變相的一種黑箱機制，其目的是「只跟想溝通的人溝通」的小圈圈決策罷了！

對於賴總統也曾承諾將時任國民黨總統候選人侯友宜及民眾黨總統候選人柯文哲的政見主張納入施政方針，國民黨立委張嘉郡指出，巴氏量表的使用不合時宜，選前三組總統候選人都支持，賴總統也說會研議納入兩位對手提出福國利民的政策，但選後國民黨推動修法三讀，減輕青壯家庭負擔，卻被民進黨政府說是「惡修」，標準的「選前山盟海誓，選後只剩下歹勢。」

國民黨 溝通 陳菁徽

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