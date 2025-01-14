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當選一周年 國民黨：賴總統還在當賴主席

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統當選滿一周年。國民黨表示，他們還是沒等到賴總統，只有賴主席。如果賴清德不願以總統高度重新思考，不願正視朝小野大的事實，恐怕四年任期，有一半以上都在罷免、憲政救濟甚至改選中度過。

國民黨發言人楊智伃指出，賴清德當選迄今，沒有為台灣指明發展的道路，只有對抗沒有對話，只有權力鬥爭，沒有實質建設，當然施政毫無亮點，跳票再跳票。可以預見的未來，民進黨仍要全力操作全台大罷免，仍要針對國會通過的法案，窮盡一切手段進行憲政救濟，就是繼續虛耗，引發更多對立。

楊智伃表示，如果賴清德不願以總統的高度重新思考，不願意正視朝小野大的事實，恐怕短短四年的任期，有一半以上都在罷免、憲政救濟甚至改選中度過，對中華民國憲政體制及台灣社會發展，都是絕對負面的影響。

楊智伃說，綜觀國會通過的法案，許多都是民進黨在野時的主張，賴清德競選總統時的承諾，或民進黨立委也有提案的版本。民進黨不是惡意杯葛、就是不願意提出對案好好溝通，只有無止盡的焦土，從立法過程的杯葛到立法後的憲政救濟，無所不用其極。

楊智伃說，賴清德總統到現在都還是那個「232天不進議會的台南市長賴清德」，沒有溝通的能力跟協調的手腕，不但毫無成長，更缺乏總統高度。當選一周年了，賴清德還在當民進黨主席。

楊智伃 民進黨 賴清德

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