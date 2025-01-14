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八炯爆台5據點可辦陸身分證 詹江村：多次翻車無人道歉

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市議員詹江村（圖）多次和「反共網紅」八炯槓上。圖／聯合報系資料照片
國民黨桃園市議員詹江村（圖）多次和「反共網紅」八炯槓上。圖／聯合報系資料照片

網紅八炯稱在新北、台中共有5個據點讓台人申請中國大陸身分證，內政部長劉世芳昨說會查清楚。對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，相關爆料一波未平一波又起，大嘆台灣社會「對於民進黨側翼散布謠言，違反社會秩序的容忍度特高。」

詹江村表示，八炯爆料第一集稱統戰部門在台灣有中間人，影片中影射網紅鍾明軒，第二集的預告片再影射自己是海峽導報背後的中間人，並稱宋楚瑜是大陸統戰處長的指派人。

結果第二集出來，完全打臉第二集的預告內容，全世界上車的反中網紅跟台灣綠媒政論節目台、新聞媒體，卻都沒有為八炯的翻車道歉。

詹江村說，第二集八炯再爆，台灣有20萬人拿有中國大陸身分證，經內政部密函調查處，最後只查出10人以內，巨大落差，所有上車的媒體還有民進黨立委，也沒有任何人為翻車道歉。

詹江村表示，八炯最近再次爆料，台灣有5個地方可以申辦中國大陸身分證，這次除了媒體上車，內政部長劉世芳跟民進黨立委賴瑞隆又上車了，「以此可見，台灣人除了愚蠢之外，對於民進黨側翼散佈謠言，違反社會秩序的容忍度特高。」

詹江村表示，這一些跟車的綠色媒體及評論員，都無須為其誇大言詞跟報導負責任，台灣司法綠帽戴這麼大頂，社會還有公信力嗎？這次八炯說台灣有5個辦理大陸身分證據點，如果八炯不交代清楚，就是妥妥的窩藏間諜，與間諜同罪，「我看妳劉世芳怎麼下車！」

八炯 劉世芳 宋楚瑜 民進黨 詹江村 身分證 鍾明軒

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