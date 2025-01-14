嗆藍提修法幫蔣萬安保第3副手 吳欣岱點出人民在乎什麼

藍委提案修「地方制度法」擬刪第三副市長人口門檻，外界解讀是為北市長蔣萬安解套。台灣基進北市黨部主委吳欣岱在臉書質疑，李彥秀、徐巧芯提案修改地制法為蔣萬安解套，卻忽略人民要的是什麼？急著多保一個官，也難怪罷免的呼聲越來越高。

吳說，事實上，有沒有多一個副市長，根本不是人民在乎的重點。「我們在乎的，是台北市拿了這麼多的資源，有沒有用在改善居住品質上。」

吳欣岱認為，台北市人口逐年下滑早就是進行式，國民黨不趕緊想辦法改善市民的居住品質、增加設籍人口，竟然為了保住自己的官員，直接修法想保住第三個副市長的位子。難道人民給你們提出法案的權利，就是用來方便政治分贓的嗎？

她指出，各地餐廳林立，食安問題頻傳，政府有沒有花心思增設衛生局人力稽查；今年幼兒園兒虐案件紛紛爆出，政府有沒有改善教育局文化，讓裡面的官員們更加重視婦幼的權益；各種專業人力不足如公車司機、教師都缺工，市政府有沒有加強這些行業別的勞動權益保障？年節將至，這些普遍性的問題不見著墨，卻急著多保一個官，也難怪罷免的呼聲越來越高。