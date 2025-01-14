新聞眼／說到做到 才是「尚勇」總統

賴清德當選總統已滿一年，由於是「少數總統」出線，他在發表勝選感言時姿態放軟，許下六大承諾，還表示將虛心檢討。諷刺的是，時隔一年，賴的承諾不但全跳票，還放任黨內與所謂公民團體搞「大罷免」，朝野更形對立。

回顧去年一月十三日，賴發表當選演說，恭喜國民黨、民眾黨斬獲立院席次時，也盼能一起團結合作，包括內閣組成將不分黨派、用人唯才。賴還稱很樂意與在野黨領袖見面共商國事，承諾台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治；至於兩岸，「維持台海和平是我最重要的使命」。

賴的勝選演說言猶在耳，卻完全禁不起檢驗。朝野別說「團結合作」了，就連最起碼「少數服從多數」，民進黨政府都做不到。本屆立院不到一年，卓內閣已二度提覆議；凡是執政黨不同意的法案，就想「翻桌」。至於用人，從部會到公營機構盡是「賴潘小圈圈」，連大法官人選也多「綠友友」，難怪全數遭國會封殺。

不少國人期盼兩岸春暖花開，但賴總統五二○就職演說就拋出「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，兩岸迄今「春寒料峭」。

這一年來，國會的紛擾，喚起外媒對台灣「喧鬧式民主」的回憶。好不容易，元旦新年談話時，賴總統想起「身為總統的重要工作之一是團結朝野、化解分歧」，藉由立法院長韓國瑜將率團祝賀川普就職美國總統，順勢拋出邀請韓國瑜到總統府喝咖啡，但咖啡還未上桌，民進黨立院黨團總召柯建銘就喊出罷免韓國瑜及藍營立委的「雙罷」，讓外界見識民進黨赤裸裸的兩手策略。

我國勇奪世界十二強棒球賽冠軍，喜愛棒球的賴總統喊出「台灣尚勇」。何謂「尚勇」？知恥近乎勇。賴總統去年說將虛心檢討，卻多把矛頭對準在野黨，這樣稱得上「尚勇」？若不想像前總統蔡英文的「謙卑謙卑再謙卑」變成笑話，賴總統就該有說到做到、實現承諾的勇氣，至少，朝野和解咖啡不能再走味、變調了。