賴總統勝選周年 在野批賴「承諾全跳票」

聯合報／ 記者鄭媁王千豪林銘翰張文馨黃婉婷／台北報導
昨天是賴清德總統（前）當選滿一周年的日子，他在總統府接見鳳凰獎楷模得獎人。（中央社）
昨天是賴清德總統（前）當選滿一周年的日子，他在總統府接見鳳凰獎楷模得獎人。（中央社）

賴總統去年一月十三日當選，已滿一周年。在野昨批評，賴勝選當天許下六大承諾全數跳票。國民黨立委李彥秀直指賴總統讓台灣陷入無窮盡的「鬥爭、覆議、釋憲、罷免」政治漩渦，離全民總統愈來愈遠，卻與綠色威權愈來愈近。民眾黨也批，賴總統說與做，完全是兩回事。

針對在野批評，民進黨沒有評論，總統府在截稿前未回應。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，賴總統當選一周年的挑戰十分艱鉅，內有國會的混亂，外有來自中國的各種施壓。她說，國會的失序與失靈，朝野都有責任，中國的施壓來得又快又猛，賴總統受到的挑戰都比原本更為嚴峻，在野黨立委批評總是比做事容易。

國民黨立委洪孟楷表示，如果完全尊重新民意，就不會有過去一年的紛紛擾擾，賴總統太執著掌握所有權力，對執政不夠自信，所以沒有亮眼的大開大闔成績，卻對在野黨提出的訴求採對立操作，動不動就拿「抗中保台」作為執政不滿意的掩飾，內閣團隊三不五時放火，也造成執政效率不彰。

國民黨立委楊瓊瓔批評，比起過去酬庸、小圈圈用人，賴政府的力道只強不弱，用人「唯賴」，不看專業：勞動部前部長何佩珊在霸凌案官官相護，換上政治性更強的洪申翰；交通部前部長李孟諺下台後，找了專業背景薄弱的陳世凱，傳遞「信賴者得高升」訊號。

李彥秀批評賴總統不與在野黨領袖見面共商國是的承諾完全跳票；國民黨立委張嘉郡也說，選前三組總統候選人都支持檢討巴氏量表，賴總統也說研議納入，選後國民黨推動修法，卻被政府說是「惡修」。

國民黨立委陳玉珍則表示，一年來陸委會成抗中「急先鋒 」，對兩岸交流大放厥詞，賴總統若還記得當初許下的雄心壯志，應該釋出善意，例如取消禁團令，展現兩岸經由交流導向和平的想法。

「講到賴總統就嘆氣。」民眾黨立委林國成說，賴總統說跟做完全是兩回事，當初承諾要到立法院國情報告，結果在野黨提出邀請被說成是違憲；所謂要跟在野黨溝通，「整頓在野黨」才是事實。

林國成認為，賴總統勝選演說的六大保證就是選舉語言，賴總統講的多做的少，「理想很不錯，但是騙人也騙很大」，統統都是在整肅敵人。

賴總統當選時6大承諾 在野批評 製表／張文馨、王千豪 圖／聯合報提供
賴總統當選時6大承諾 在野批評 製表／張文馨、王千豪 圖／聯合報提供

國民黨 李彥秀

延伸閱讀

賴韓喝咖啡能解朝野對立？ 李彥秀：應和各黨主席對話

李彥秀：大法官若自提釋憲暫時處分 將創全球憲政惡例

撇藍只聲援不「身」援釘孤枝 李彥秀：我以黨職身分參加

政院預期憲訴法覆議失敗下一步 李彥秀：有政府會鬧事

相關新聞

賴總統勝選周年 在野批賴「承諾全跳票」

賴總統去年一月十三日當選，已滿一周年。在野昨批評，賴勝選當天許下六大承諾全數跳票。國民黨立委李彥秀直指賴總統讓台灣陷入無...

新聞眼／說到做到 才是「尚勇」總統

賴清德當選總統已滿一年，由於是「少數總統」出線，他在發表勝選感言時姿態放軟，許下六大承諾，還表示將虛心檢討。諷刺的是，時...

民眾黨主席補選 2月15日投票

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌代理黨主席，民眾黨昨天發布黨主席補選公告，報名期間為一月...

蔣經國逝世37周年 洪秀柱：對比賴清德更令人懷念

蔣經國逝世37周年，國民黨前主席洪秀柱今天表示，去年今日，民進黨主席賴清德當選總統。同為總統，他以「鬥」為本的執政風格，...

瞄準非紅商機 政院力拚2028年無人機產值上看300億

看準無人機「非紅供應鏈」商機，行政院已擬定「3目標、5策略」，鎖定產業發展、國防自主、民主供應鏈三大目標，盼擴大國內外需...

監院年度工作檢討 李鴻鈞期許不負憲政職責

監察院今天舉行113年度工作檢討會議，說明調查、糾舉等績效。監察院副院長李鴻鈞說，期許今年再接再厲，厚植監察知能、深化國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。