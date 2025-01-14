黃國昌指林秉文未上通緝犯查緝網 劉世芳允更正

中央社／ 台北13日電

民眾黨立委黃國昌今天說，涉88會館地下匯兌案，棄保潛逃的第3方支付業者林秉文逃亡至今，刑事警察通緝犯查緝系統卻沒有相關資訊；內政部長劉世芳表示，通緝犯沒有分大尾小尾，會請刑事警察局做更正。

88會館負責人郭哲敏涉地下匯兌案，檢警調查，林秉文在本案是第3方支付業者，涉嫌配合洗錢。台灣新北地方法院指出，2022年11月林秉文獲檢方以新台幣300萬元交保，未諭知限制出境、出海等其他強制處分。

立法院內政、司法及法制委員會今天審查地方制度法部分條文修正草案，邀劉世芳等人列席。

民眾黨立委黃國昌質詢時表示，他一直在追刑事警察局通緝犯查緝系統，但至今都找不到林秉文，「為什麼？林秉文比較大尾？」

劉世芳答詢時說，通緝犯就是通緝犯，沒有大尾跟小尾。黃國昌表示，內政部刑事警察局的通緝犯系統如果連這個都不敢登，那相關預算砍掉剛好而已。

劉世芳表示，她請刑事警察局做修正，刑事警察局就要按照刑事警察局的規範來處理，「讓我查清楚，我會做更正」。

林秉文 警察 通緝

延伸閱讀

民眾黨主席補選 黃國昌呼聲高、蔡壁如尚未決定

民防預算指定黑熊學院壯闊台灣？劉世芳：有寫到但未執行

全國總人口數2%以上增設副縣市長 劉世芳：要跟縣市政府溝通

號召「釘孤枝」 黃國昌：歡迎檢警大規模辦理刑事調查

相關新聞

賴總統勝選周年 在野批賴「承諾全跳票」

賴總統去年一月十三日當選，已滿一周年。在野昨批評，賴勝選當天許下六大承諾全數跳票。國民黨立委李彥秀直指賴總統讓台灣陷入無...

新聞眼／說到做到 才是「尚勇」總統

賴清德當選總統已滿一年，由於是「少數總統」出線，他在發表勝選感言時姿態放軟，許下六大承諾，還表示將虛心檢討。諷刺的是，時...

民眾黨主席補選 2月15日投票

民眾黨前主席柯文哲月初宣布請辭，黨務暫時交棒立法院黨團總召黃國昌代理黨主席，民眾黨昨天發布黨主席補選公告，報名期間為一月...

蔣經國逝世37周年 洪秀柱：對比賴清德更令人懷念

蔣經國逝世37周年，國民黨前主席洪秀柱今天表示，去年今日，民進黨主席賴清德當選總統。同為總統，他以「鬥」為本的執政風格，...

瞄準非紅商機 政院力拚2028年無人機產值上看300億

看準無人機「非紅供應鏈」商機，行政院已擬定「3目標、5策略」，鎖定產業發展、國防自主、民主供應鏈三大目標，盼擴大國內外需...

監院年度工作檢討 李鴻鈞期許不負憲政職責

監察院今天舉行113年度工作檢討會議，說明調查、糾舉等績效。監察院副院長李鴻鈞說，期許今年再接再厲，厚植監察知能、深化國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。