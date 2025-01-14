強化政策溝通 行政立法協調會報13日在政院召開

中央社／ 台北13日電

行政立法協調會報今天在政院召開，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨團幹部與委員會召委出席，行政院發言人李慧芝晚間表示，行政立法要保持暢通的溝通及協調管道，尤其是重要政策與法案，要進一步強化協商與論述。

總統賴清德日前與派系要角便當會時，提到要強化行政立法溝通平台。黨政人士今天表示，之前行政立法會議多在立法院黨團總召柯建銘辦公室舉行，政院也會派代表與會；但因為場地空間較小，加上參與人員沒有那麼多，相形之下，溝通比較沒有那麼完善。

黨政人士說，賴總統希望行政立法雙方加強溝通協調，尤其在重大法案與重要政策要推出來的時候，因此，今天在行政院召開行政立法協調會報，強化溝通機制，卓榮泰、鄭麗君、黨團幹部與委員會召委都出席，未來希望定期召開，之後將由鄭麗君、柯建銘主持。

黨政人士指出，由於總預算案還沒通過，今天會議聚焦在總預算。另也有立委提到，部會或黨籍立委在提法案之前，雙方要先有溝通協調，才不會變成部會丟出法案，黨籍立委卻不知道；或者立委提出法案，卻與部會意見不一致，大家都希望順暢溝通，才不致於造成誤會。

行政院發言人李慧芝晚間受訪指出，行政立法協調會報今天於政院召開，與立法院執政黨黨團保持暢通的溝通及協調管道，尤其是重要政策與法案，要進一步強化協商與論述。

李慧芝表示，本會期即將休會，今年中央政府總預算尚未審議完成，行政院也希望透過行政立法協調會報，獲得執政黨黨團的支持，讓總預算案能夠順利通過。

溝通 行政院 鄭麗君

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