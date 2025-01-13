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英國前內政副大臣見吳釗燮 驚艷台灣民主蓬勃

中央社／ 台北13日電

國家安全會議秘書長吳釗燮今天午宴英國前內政副大臣圖根哈特（TomTugendhat，另譯：杜耿涵），圖根哈特表示，台灣民主蓬勃、經貿科技發展令人驚艷，向全球證明華人文化除了一黨專政外，還能走出另一條更好的道路。

國安會晚間發布新聞稿表示，吳釗燮與圖根哈特就區域安全情勢、深化台英關係，以及對抗威權主義擴張等議題深入交換意見。

吳釗燮感謝圖根哈特長期對台灣的堅定支持，並持續在英國國會為捍衛自由、民主、人權等普世價值奮戰。

吳釗燮說明，面對中國、俄羅斯等國近年加大軍事協作，透過灰色地帶襲擾、認知戰、法律戰等手段遂行威權擴張，對全球民主陣營構成威脅，台灣除將持續強化自身韌性，為區域和平穩定貢獻心力，也將堅定與英國等全球民主夥伴站在一起，共同抵制威權擴張。

圖根哈特表示，台灣民主蓬勃、經貿科技發展令人驚艷，向全球證明華人文化除了一黨專政外，還能走出另一條更好的道路。

圖根哈特強調，新冠疫情帶來的啟示，就是世界上任何地方出事，沒有人能置身事外。面對威權國家將經貿「武器化」，以經濟脅迫、過剩產能對各國帶來威脅，全球民主國家有必要構建「民主供應鏈」，而台灣將在「民主供應鏈」扮演關鍵角色。

圖根哈特曾擔任英國內政副大臣及下議院外交委員會主席，長期關切威權擴張及人權議題，此行是他首次訪台，訪團成員另包括資深助理丹若蒂（LottieDane）。國安會副秘書長徐斯儉、林飛帆，外交部歐洲司司長黃鈞耀參與今天午宴。

吳釗燮 國安會 英國

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