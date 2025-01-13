陳明祺接任外交部政次 田中光任駐荷代表

總統府今天發布總統令，特任外交部政務次長田中光為駐荷蘭大使，任命前國防院執行長陳明祺為外交部政務次長。

另外，總統府也發布總統令，任命國際貿易署長江文若為經濟部政務次長。江文若國貿經驗豐富，經歷經濟部商業司、國際合作處和國際貿易署等單位。

田中光為資深職業外交官，70年起在外交部服務，曾派駐美國、賴比瑞亞、東加、斐濟、加拿大，曾任駐澳洲布里斯本辦事處處長和駐吐瓦魯國特命全權大使，109年回部擔任次長前，曾任駐印度代表處代表。

陳明祺擁有美國耶魯大學社會學博士學位，曾任國安會諮委、陸委會副主委以及國防院執行長等職，熟悉國際戰略與中國事務，也具備豐富國安、兩岸、國防體系經驗。