瞄準非紅商機 政院力拚2028年無人機產值上看300億

看準無人機「非紅供應鏈」商機，行政院已擬定「3目標、5策略」，鎖定產業發展、國防自主、民主供應鏈三大目標，盼擴大國內外需求引導產業發展、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落生態系、訂定使用規範及推動資安檢測、提升全社會防衛韌性，力拚2028年年產值達300億。

據了解，行政院副院長鄭麗君近半年來已召集經濟部、國科會、國防部、交通部、數發部、工程會、中科院等部會單位開過多次無人機專案會議，「3目標、5策略」出爐後，未來將由經濟部規劃提出無人機統籌型計畫。

政院人士表示，為擴大國內無人機多元應用，並把握國際「非紅供應鏈」商機，鄭麗君盼透過政府各部會開發多元用途擴大採購國內無人機，以及協助產業對接國際無人機市場來整體擴大需求，同時支持無人機關鍵晶片及軟體技術開發、完備無人機產業生態系等策略，積極落實賴總統推動台灣成為「無人機民主供應鏈亞太中心」的目標。

據統計，2023年國內無人機產值約28億元、2024年國內無人機產值約50億元。目前無人機產業發展已納入「5大信賴產業」之中，行政院希望整合跨部會的力量，力拚2028年無人機產業年產值達到300億元。

政院人士指出，行政院除將持續鼓勵各部會積極開發無人機在醫療、運輸、農業、防災、國土測繪、海域、全社會防衛韌性等領域的多元應用之外，政府協助業界對接國際市場商機，也是「以擴大需求帶動產業發展」的重中之重。去年9月，漢翔及國內120家以上無人機整機及零組件業者，在經濟部協助下共同成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，積極促成無人機海外商機。近期中國對於軍售台灣的美國軍工及無人機業者實施多波制裁，進而促使國際「非紅供應鏈」轉單需求增加。

根據國際評估，2028年歐美日無人機市場規模預估將達265億美元、2033年歐美日無人機市場規模預估將過400億美元。

政院人士表示，鄭麗君特別指示要積極促成無人機產業及技術多面向的跨國合作，包括尋求與美國、日本、歐洲等理念相近國家G2G（政府對政府）合作，共同推動「非紅無人機供應鏈」。在R2R（研發對研發）方面，行政部門將與理念相近國家推動研發單位技術交流，爭取雙邊技術轉移。透過技術授權補足國內關鍵技術缺口，共同研發無人機前瞻技術。

另在B2B（商業對商業）方面，政院人士說明，我國將透過「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，規劃積極出席美、歐、日等無人機展覽及商談會，並於國內辦理國際性展覽及研討會，邀請美、歐、日組團來訪洽談合作，爭取國際市場對接與媒合，並洽談授權生產及產品外銷機會。

政院人士表示，針對「飛行控制晶片及模組、通訊晶片及模組、衛星定位晶片及模組、飛行控制軟體、地面控制軟體」等無人機最關鍵的「三晶二軟」，行政院目前盤點提升國內自主能量的方式包括：透過法人科專先期開發、提供租稅優惠支持業界自主開發、國際技術移轉或合作生產、國家政策性投資等。

政院人士轉述，鄭麗君認為，台灣具備半導體、資通訊產業發展優勢，加上台灣長年耕耘尖端技術開發、彈性生產能力強，只要將國內外需求做大，輔以政府的研發支持、引導投資政策，相信一定能夠完備台灣的無人機產業生態系。

政府2022年起透過科技計畫擴大投入無人機產業整體發展布局，今年起進一步擴大強化晶片投入，完善無人機自主能量，推動「晶創台灣方案」與無人機應用結合。經濟部今年1月6日公告「無人機關鍵晶片及模組自主開發研發補助計畫」，申請補助案可為「AI影像晶片模組」或「低成本飛行控制板」兩者擇一研發，優先鼓勵晶片廠與無人機系統應用業者共同提案。