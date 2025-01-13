快訊

饗饗疑食物中毒案近60人送醫 完整補償方案出爐

自爆沒月退、拒18% 謝長廷籲莫忘世上苦人多

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
總統府資政謝長廷。圖／報系資料照
總統府資政謝長廷。圖／報系資料照

總統府資政謝長廷今天在臉書發文談及最近的退休金法案爭議，透露自己現在每月僅領國民保險年金685元，擔任無給職資政，且從行政院長退休時拒絕加入退休軍公教人員優惠存款18%方案。

謝長廷表示，跟他同樣的世代，沒有加入公保和勞保的民眾，若還沒積蓄財產，生活艱難可以想像，在討論照顧社會弱勢和公平正義時，不該遺忘這群人。

謝長廷在臉書揭露自己存摺影本，提到現在的收入所得，他擔任無給職資政；在行政院長退休時，沒有申請行政院長一次退的退休金（應為退職酬勞金），可以存在台灣銀行領取18%優存，大約每月3萬元，但他拒絕，最後退職金匯入合庫銀行，比照一般人存款利率2%。

謝長廷說，自己只有領取國民保險年金685元，「國家每個月都按時匯入我的帳戶，每次看到都非常感動。」此外，謝長廷說自己生活無虞，還可以做點公益，因為年輕時擔任律師有儲蓄和資產，其名下的不動產都是50年前未從政時買的。

謝長廷表示，國民年金、可㩗帶勞保退休金等進步的制度，都是近20、30年才開始；跟他一樣世代，沒有公保或勞保的自營商、小生意人、計程車司機、家庭主婦，還有遇人不淑的勞工退休者，若自己沒有積蓄財產，生活艱苦可以想像。

謝長廷說，這些人對創造台灣經濟奇蹟有很大貢獻，在討論照顧社會弱勢和整體公平正義時，不應該遺忘在生存邊緣掙扎的這群人。

行政院 謝長廷 退休金

延伸閱讀

退休後勞保月領破4、5萬的新聞看看就好！艾倫曝「嚴苛達成條件」：很不實際

柯文哲再遭羈押 死忠柯粉沉痛告白：後悔沒有藍白合

【重磅快評】宋七力類比柯文哲 謝長廷是本尊或分身？

謝長廷評柯文哲案被罵 謝欣霓嘆揭國王新衣已不被喜悅

相關新聞

鍾佳濱涉持油壓剪破壞立院外鐵馬護欄 北檢：他字案調查中

立法院司法法制委員會召委鍾佳濱上周排定今司法院、法務部等單位以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專...

八炯做筆錄途中車禍！自嘲「遭天譴」向詹江村道歉 他冷回：罪有應得

網紅八炯和饒舌歌手陳柏源，因被國民黨桃園市議員詹江村提告「妨害自由」，今下午開車前往台北市警內湖分局做筆錄途中發生車禍，...

民眾黨主席補選 黃國昌呼聲高、蔡壁如尚未決定

民眾黨前主席柯文哲請辭，2月15日將補選黨主席。除代理黨主席、立委黃國昌呼聲較高外，同樣具參選資格的前立委蔡壁如是否參與...

瞄準非紅商機 政院力拚2028年無人機產值上看300億

看準無人機「非紅供應鏈」商機，行政院已擬定「3目標、5策略」，鎖定產業發展、國防自主、民主供應鏈三大目標，盼擴大國內外需...

監院年度工作檢討 李鴻鈞期許不負憲政職責

監察院今天舉行113年度工作檢討會議，說明調查、糾舉等績效。監察院副院長李鴻鈞說，期許今年再接再厲，厚植監察知能、深化國...

自爆沒月退、拒18% 謝長廷籲莫忘世上苦人多

總統府資政謝長廷今天在臉書發文談及最近的退休金法案爭議，透露自己現在每月僅領國民保險年金685元，擔任無給職資政，且從行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。