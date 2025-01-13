立委提修直轄市副市長門檻 內政部研議後提報告再審

立法院內政委員會今天排審地方制度法，討論刪除直轄市得設第3名副市長的門檻。經朝野協商，內政部長劉世芳表示，是否用250萬人口數的剛性數字來訂定副市長人數，確實有討論空間，需再多溝通。

內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩最後裁示，讓內政部回去研議2個月，約在3月中旬提出修法報告到內政委員會，相關議案另定期繼續審查。

現行地方制度法規定，直轄市置副市長2人，人口數在250萬人以上的直轄市，得增置副市長1人。國民黨立委李彥秀提案修正地方制度法，刪除250萬人門檻，將直轄市副市長由2人增為3人；人口數達全國總人口數2%以上的縣市，得增設副縣（市）長1人。

立法院內政、司法及法制委員會今天審查地方制度法部分條文修正草案，邀劉世芳等人列席。下午進入逐條審查時，李彥秀指出，高齡少子化是台灣整體趨勢，但人口數都是上上下下，像人口數已達250萬的台中市、高雄市，5年後人口還有沒有250萬都不一定。

李彥秀提到，副市長設置不能只用250萬人口數這個標準，副市長應該有更完整分工，不要只考量戶籍人口數，而是讓六都皆「得」設置第3位副市長。

民進黨立委蘇巧慧詢問，是否能設計一個公式，任何縣市如果符合就能增設副市長；民進黨立委黃捷指出，新北市人口400萬人有3位副市長，台北市250萬人、高雄市約280萬人也都是3位副市長，她認為需要有一個公平的依據。

劉世芳表示，大部分立委都同意要修地制法第55、56條，若能用公式、標準系統化來談論會比較好，這2條條文一定要一起處理，且因為是跟人口相關的議題，不希望在直轄市是以百萬人口數計算，而其他縣市是用2%人口數，好像是兩套不同標準，建議都以人口數為主來訂定。

劉世芳指出，在6個直轄市中，目前人口在250萬人上下的台北、桃園支持修法，其他4個直轄市沒有意見。如果同意用人口數作為考量，直轄市得置副市長3人，當人口超過300萬人時，是否每超過100萬人可再增置副市長1人，都可以討論但不易達成共識。

劉世芳說明，是否用250萬人口數這樣剛性數字來訂定副市長人數，確實有討論空間，而人事行政總處、銓敘部都還有不同見解，需要時間溝通；內政部也要繼續跟台北、桃園、台南可能受影響的地方政府，多點討論會比較好。