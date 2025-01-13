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鍾佳濱涉持油壓剪破壞立院外鐵馬護欄 北檢：他字案調查中
立法院司法法制委員會召委鍾佳濱上周排定今司法院、法務部等單位以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專題報告，引發爭議。民眾黨立委黃國昌質疑鍾佳濱去年12月間持油壓剪破壞立院外警方架設鐵馬護欄案進度。台北地檢署證實，日前已分他字案調查。
民眾黨本月11日聲援前主席柯文哲，在自由廣場發起「111釘孤枝」集會遊行，不料，立院司委會召委鍾佳濱在集會前變更議程，排定今日邀請司法院、法務部等單位以「號召民眾上街對抗司法審判者為妨害司法公正罪之現行犯？」專題報告，引發藍白立委抨擊，小草上街集會更熱烈。
藍白立委今緊盯鍾佳濱油壓剪案偵辦進度，去年12月20日立法院會排審「選罷法」、「憲法訴訟法」及「財劃法修正草案」等案時，青鳥包圍立法院，鍾佳濱在立法院外拿油壓剪破壞警方加起的鐵馬護欄，因而被質疑誰才是妨害公正現行犯？
對此，法務部長鄭銘謙表示，台北地檢署已就此事分「他」字案，稍早台北地檢署證實，鍾佳濱涉油壓剪案已分他字案調查中。
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