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八炯做筆錄途中車禍！自嘲「遭天譴」向詹江村道歉 他冷回：罪有應得

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
網紅八炯和饒舌歌手陳柏源，因被國民黨桃園市議員詹江村提告「妨害自由」，今下午開車前往台北市警內湖分局做筆錄途中發生車禍，兩人隨後發影片向詹道歉，表示「我們遭到報應了」。圖／取自陳柏源YouTube
網紅八炯和饒舌歌手陳柏源，因被國民黨桃園市議員詹江村提告「妨害自由」，今下午開車前往台北市警內湖分局做筆錄途中發生車禍，兩人隨後發影片向詹道歉，表示「我們遭到報應了」。圖／取自陳柏源YouTube

網紅八炯和饒舌歌手陳柏源，因被國民黨桃園市議員詹江村提告「妨害自由」，今下午開車前往台北市警內湖分局做筆錄途中發生車禍，兩人皆無大礙，隨後發影片向詹道歉，表示「我們遭到報應了」。對此，詹江村則回應「罪有應得」，不用向他道歉，應該誠心向天懺悔。

八炯與陳伯源今下午開車前往內湖分局做筆錄，行經至敦化南路一路時發生車禍。事後，閩南狼在YouTube上傳影片，片中2人向詹江村道歉，表示「錯了啦我們害怕了」，「我們做為平民的老百姓，被偉大的民意代表告，我們都不應該有任何質詢的意見，連碰都沒有碰到，就妨礙你的自由，對不起詹江村先生，我們也遭到了報應，在來的路上都被追尾，我們不應該去惹到這麼偉大的議員。」

詹江村回應，如果他真的是遭受天譴的話，那表示說冥冥之中罪有應得，這就是報應，他應該要自己反省，受上天懲罰，誠心向天懺悔；官司就在法院解決，如果再騷擾官司當事人，他還會再次提告強制罪。

詹江村表示，八炯日前稱有20萬名台人持有中國大陸身分證，這種沒有任何依據、在社群網站上面所散布的謠言，現在經內政部證實，擁有中華人民共和國身分證的台人不到10位，這種混淆視聽，又涉嫌要製造社會紛亂、製造對立的謠言，他認為已經違反社會秩序維護法，司法單位應該要進入調查。

詹江村說，如同過去案例，有人散布謠言稱「公園裡面有壞人在抱小孩」，後來也被法辦，即使造謠的人稱「是基於善意想要提醒其他家長要注意」，依然是不被接受的，若真的有案例，應該要去提告，而不是在社群網站上面發布這種意圖影響人心安定的謠言。

由 @isabellathatgirll 發佈
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八炯 提告 詹江村 車禍

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