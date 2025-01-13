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民眾黨主席補選 黃國昌呼聲高、蔡壁如尚未決定

中央社／ 台北13日電
民眾黨前主席柯文哲請辭，2月15日將補選黨主席。聯合報系資料照片／記得杜建重攝影
民眾黨前主席柯文哲請辭，2月15日將補選黨主席。聯合報系資料照片／記得杜建重攝影

民眾黨前主席柯文哲請辭，2月15日將補選黨主席。除代理黨主席、立委黃國昌呼聲較高外，同樣具參選資格的前立委蔡壁如是否參與補選引發關注；蔡壁如今天說，待與黨中央領袖溝通再做最後決定。

黃國昌在柯文哲遭羈押後，擔任黨中央緊急應變小組3人成員之一，多次公開力挺柯文哲；柯文哲在113年12月29日北檢重開羈押庭時更直接點出，他在押時就想辭黨主席，「讓黃國昌去幫忙」。在柯文哲請辭後，黃國昌更獲中央委員一致推舉為代理黨主席，因此黃國昌成黨主席補選中，呼聲最高的人選。

至於蔡壁如是否參與補選，與黃國昌角逐黨主席也引發關注。蔡壁如今天中午接受政論節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪時表示，她會與黨中央領袖溝通，再做最後決定。

蔡壁如說，民眾黨目前的危機，是在2026年不要泡沫化，並思考如何在短期內將量能發揮到最大，在2028年時才能擁有話語權，現在最關心的是如何全力救援柯文哲，必須先團結中央黨部、尋求黨外支持及資源。

此外，蔡壁如指出，民眾黨也必須發展地方組織，黨必須有根據地、選上縣市首長，才能培養黨公職，建議可從約30萬人口的新竹市、竹北市、彰化市等地開始，「2026目標攻下1、2個根據地，這樣議員也相對好選」。

柯文哲 蔡壁如 黃國昌

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