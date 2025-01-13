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黃國昌指關說司法 柯建銘否認

中央社／ 台北13日電
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

民眾黨11日舉辦「111釘孤枝」集會活動，遭民進黨立委鍾佳濱批評「妨礙司法公正」，引發民眾黨立委黃國昌立委不滿反嗆民進黨立法院黨團總召柯建銘關說司法，柯建銘表示，他沒有關說司法，民眾黨以為這樣公然介入司法，柯文哲就會無罪嗎，不要再騙了。

立法院司法法制委員會今天排定「號召上街對抗司法審判者，為妨害司法公正罪之現行犯？」專案報告，遭黃國昌批評，並反批關說司法的是前法務部長邱太三及柯建銘這些「民進黨綠色權貴」，民眾黨要將「妨害司法罪」列為優先法案，承諾下會期一定會三讀通過。

柯建銘今天解釋，他沒有關說司法，當年是黃世銘為了想當法務部長，公然監聽電話，他當時只是在朝野協商向時任立法院長的王金平訴說國民黨介入司法，製造冤案要搞他、把他起訴。

柯建銘指出，黃國昌以為這樣公然介入司法，民眾黨前主席柯文哲就會無罪嗎，不要再騙了。

民進黨團幹事長吳思瑤提到，時代力量前黨主席徐永明2022年涉入SOGO案，黃國昌當時說尊重司法判決與當事人上訴權利，相信司法終究會給人民應得的公正判決，這是法律教會我們的事，也是公民應有的態度和信念。2024年黃國昌公然為了司法個案在司法法制委員會施壓官員、大砍預算、發動民粹、鬥臭司法，「黃國昌，這是法律教會你的事嗎？」

對於媒體詢問，黃國昌舉2008年蘇治芬涉案，民進黨立委號召包圍地檢署，帶頭的還是柯建銘。

柯建銘說明，當年的蘇治芬案是「沒問就抓」，都是硬拗的，雲林鄉親包圍地檢署，他當時去找地檢署檢察長，質疑地檢署毫無證據押一個縣市首長，現在證明都沒有的事。

此外，立法院長韓國瑜昨天表示「等你告別式我會去參加」，柯建銘則回應，他不會在意，相信韓國瑜是口誤，但他指出，韓國瑜沒說出口的話是，「要幫台灣辦告別式」。

柯建銘強調，韓國瑜一定要離開立法院，如果不離開立法院，就是國家的災難，韓國瑜離開立法院時間，為期不遠了，「民進黨團會窮盡所有方法讓你離開」。

司法 柯建銘 韓國瑜

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