【重磅快評】賴總統當選1周年 朝野和解像政治詐騙

去年今天，賴清德以少數總統之姿當選，上任後卻劍走偏鋒，先後除掉海基會前董事長鄭文燦、民眾黨前主席柯文哲，兩位藍白縣市長高虹安、林姿妙也被停職；當選1年後，賴清德彷彿大夢初醒，突然邀請立法院長韓國瑜到總統府喝「青鳥牌」大和解咖啡，但大罷免潮即將來襲，「朝野和解」形同政治詐騙，散布謠言者是否關3天？

美國候任總統川普1月20日就職，賴總統指派韓國瑜率領朝野代表組團訪美，1月16日上午更安排韓國瑜前往總統府喝咖啡。賴總統在元旦談話時表示，身為總統的重要工作之一是團結朝野、化解分歧，方式可以很多元，例如他邀請韓國瑜來總統府喝咖啡，一起聊聊國家的大事情、關心未來國家的發展，也希望大家能夠一起合作。

面對朝野惡鬥，韓國瑜昨天打趣說，立院民進黨團總召柯建銘和他是一起進立法院的同學，但老柯時常發脾氣，他就拍拍柯說，「不要再發脾氣了，將來我會去參加你的告別式」；柯建銘今天回嗆，「你心中有大便，講出來的話就是鬼扯」，他很快會參加韓國瑜的立法院告別演說。

柯建銘的真心話，不知道是不是說別人說自己？但兩位「老同學」互相送別的方式，確實令人印象深刻，更證明賴總統的朝野和解「攏係假」，連執政黨大黨鞭也不在乎總統的用心良苦。

3歲小孩都知道，「命中缺什麼就喊什麼」，賴總統此刻高喊「團結朝野、化解分歧」8字箴言，似乎證明台灣最欠缺的正是團結，最不缺的則是分歧。賴清德定義的「團結」，無非是逼著在野黨臣服於執政黨，「順我者生、逆我者亡」；只要在野黨提出對抗民進黨的修法，國家機器就大軍壓鎮，行政院提出覆議、民進黨聲請釋憲、總統號召青鳥飛出來、大法官更是最強後盾，從球員、裁判、球評到觀眾，都是「賴友友們」，你怎麼跟他們鬥？

行政院所提「憲法訴訟法」覆議案被立法院否決，賴總統最遲須在1月23日公布、新法最晚25日生效。柯建銘今天表示，覆議失敗後，法律將經行政院長副署、總統公告，但未來一定要暫時處分再釋憲」。柯建銘甚至主張「雙罷」，不僅要罷免立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，連41席國民黨區域立委也要全罷掉。

賴清德那邊正揮舞和解大旗、柯建銘這邊已高舉罷免大刀，柯總召多次逆風「唱反調」，賴清德如果不是刻意縱容，不免令人質疑，兩人是否唱雙簧？否則賴清德至今為何從未出面喊停或勸阻，放任朝野繼續惡鬥，助長2月1日即將啟動的大罷免浪潮？

民進黨「雙面間諜」演得出色，人前手牽手、背後下毒手，對同志尚且如此，對政敵更不會手軟。賴總統的「朝野和解」如同一場政治詐騙，比飆股圈套更拙劣，不知聽在柯文哲、鄭文燦耳裡又作何感想？