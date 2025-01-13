強化消防能量 賴總統：五年內增補3000名消防人員
賴清德總統今日在總統府接見鳳凰獎楷模得獎人時說，從去年到2028年還要再增補3000名消防人員，強化消防能量。
賴總統表示，每當台灣遭遇災害挑戰，全國消防人員都不分彼此，深入災區，全力以赴。
賴總統表示，現在，提升全社會防衛韌性是共同使命，因為台灣越安全，世界就越安全，台灣人民也會因此更安全；無論當前面對威權主義擴張、氣候變遷衝擊、複合式天災挑戰或平時面對的火災，都必須讓社會更具韌性和能力以因應各種威脅和挑戰。
賴清德表示，將持續強化消防能量，包含消防訓練設施與精進消防人員能力，政府從2019年起推動充實消防人力計畫，已在前年達成5年內增補3000人的目標；去年持續擴大推動這項計畫，從2024年到2028年還要再增補3000名消防人員，強化消防能量。
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