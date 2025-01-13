民眾黨補選黨主席 2月15日網路投票

民眾黨將於2月投票決定誰接任柯文哲當黨主席！民眾黨13公告第2屆黨主席補選選舉投票公報，訂於1月14到17日候選人線上報名，2月8日、14日黨主席候選人政見發表會，2月15日當天進行網路投票，2月19日公告當選名單。前主席柯文哲1日因為京華城案請辭後，目前由立委黃國昌代理黨主席。

民眾黨第2屆黨主席補選選舉投票公報13日正式發布，黨主席補選訂於2025年2月15日上午9時到下午4時止，以網路投票方式進行。

入黨1年才能參選

據民眾黨選務期程規劃，1月14日到17日進行候選人線上報名作業，1月18、19日進行候選人資格審查，1月22日到24日進行候選人線上連署，2月4日進行號次抽籤，2月8日及14日進行黨主席候選人政見發表會，2月15日投票並公布得票統計數字及選舉結果，2月19日公告黨主席當選名單。

民眾黨指出，黨主席補選任期自2025年2月19日起，至2026年12月31日止。選舉人應於2024年10月14日前入黨，以符投票日前4個月入黨規定；被選舉人應於2024 年2月14日以前入黨，以符投票日前1年入黨規定，且過去、現在具中央委員資格者。

黃國昌呼聲很高

黃國昌和表態參選的前立委蔡壁如都具有參選資格，是呼聲較高的兩人，另外還有柯文哲的好友、中央委員林富男也可能擔任黨主席。不過林富男曾表示不會競選黨主席，蔡壁如也曾澄清說，黃國昌是合適人選，她舉雙手贊成，沒有要爭取黨主席。

民眾黨前主席柯文哲因牽涉京華城容積獎勵弊案在1月1日請辭，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席。依民眾黨的黨章規定，黨主席請辭或因故無法執行職權時，由中央委員互推1人代理。如所餘任期超過1年，應於出缺後6個月內完成補選，其任期至原黨主席之任期屆滿之日。

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