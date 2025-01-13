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八炯稱台多據點可辦陸身分證 徐巧芯：找我陳情啊

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
網紅八炯稱中國勢力已滲透，在新北設兩個、台中市有三個據點辦中國身分證，要求內政部一定要查清楚；內政部長劉世芳表示會查清楚。國民黨立委徐巧芯今天也說，找她陳情啊，她找警察、移民署去查，有的話抄掉，沒有的話八炯道歉。圖／聯合報系資料照片
網紅八炯稱中國勢力已滲透，在新北設兩個、台中市有三個據點辦中國身分證，要求內政部一定要查清楚；內政部長劉世芳表示會查清楚。國民黨立委徐巧芯今天也說，找她陳情啊，她找警察、移民署去查，有的話抄掉，沒有的話八炯道歉。圖／聯合報系資料照片

網紅八炯稱中國勢力已滲透，在新北市有兩個據點、台中市有三個據點辦中國身分證，要求內政部一定要查清楚；內政部長劉世芳表示會查清楚。國民黨立委徐巧芯今天喊話八炯「找我陳情啊」，她找警察、移民署去查，有的話抄掉，沒有的話八炯道歉。

針對八炯的指控，徐巧芯表示，「講出來啊、報案啊、跟我陳情啊」，八炯如果告訴她據點在哪裡，她就找警察去看、找移民署去查，直接過去看有沒有這件事情，有的話抄掉，沒有的話八炯道歉，這就是這麼簡單，一翻兩瞪眼。

徐巧芯提及，八炯先前說台灣有10萬人同時擁有中華人民共和國跟中華民國的身分證，結果內政部查了老半天，10位都不到；她不反對任何人反共，可是事實在哪裡？證據在哪裡？這才是最重要的，如果拿一些假資訊、假訊息，恐嚇、威脅、欺騙大家的話，違反社會秩序維護法，所以如果真的有這些據點的話，歡迎八炯在網站或YouTube列表，調查之後如果沒有的話，跟大家道歉。

另外，有關中華保台反共復國黨負責人程先生昨天現身罷免台中市國民黨立委的連署活動，並秀出國民黨員獎狀，強調「正藍軍」也不忍了，全力聲援罷免舔共的國民黨立委，徐巧芯說，她查了一下，這位先生有非常多的犯罪事實，且自己建立一個新政黨，現在已不是國民黨員，欺騙大家說是國民黨的人，這有沒有欺瞞之嫌呢？

國民黨 徐巧芯 移民署

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