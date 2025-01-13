快訊

台股重挫523點！失守23,000點 投顧：建議拉回逢低擇優佈局

饗饗食安案60人送醫！8成有吃生魚片 衛生局：不排除諾羅病毒感染

洛杉磯大火的動物災民：無情烈火中如何救助動物？

民防預算指定黑熊學院壯闊台灣？劉世芳：有寫到但未執行

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者黃義書／攝影
內政部長劉世芳。記者黃義書／攝影

週刊日前報導，警政署編列千萬預算，規劃由黑熊學院、壯闊台灣辦理民防訓練課程。內政部劉世芳今在立法院答詢指出，函文中雖有提到相關團體，但從未執行過，也沒有任何一筆預算支出，違反預算法的都不會做。

鏡週刊日前報導，警政署在114年度預算編列2218萬元，執行「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」。內政部去年曾發函給某直轄市政府，內容揭示警政署規劃由壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體辦理各項民防訓練課程，引發在野黨質疑。

立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查地方制度法部分條文修正草案。國民黨立委張智倫質詢時揭露，內政部更早之前就以密件方式發函縣市政府，為何可以機密預算私相授受、圖利特定民間機構，警政署所謂的「推薦」其實是「要求」，就是一道聖旨。

劉世芳答詢時強調，有些部分是假訊息，目前為止也未委託兩個團體訓練；當前警政、消防涉及到ICT資通訊技術的部分都列為機密預算，這是內政部授權給警政署發函，函文報告中雖有提到黑熊學院、壯闊台灣，但這2個團體都已經否認。

劉世芳表示，經查，發函中雖然有寫這樣的文字，但從來沒有執行過，也沒有這樣的預算給黑熊學院或是壯闊台灣，兩個團體也都否認，「這樣違反預算法，我們不會同意」，她也強調「這不是我發函的」。

劉世芳強調，凡是違反預算法規定的事情都不會做，且發函中有寫到「例如」，例如就是沒有發生，也沒有任何預算提供；張智倫則要求將相關函文資料，提供給內政委員會，劉表示，要再查一下，月底前會提供資料。

內政部 劉世芳 黑熊

延伸閱讀

全國總人口數2%以上增設副縣市長 劉世芳：要跟縣市政府溝通

立院今審查地制法「蔣萬安條款」 劉世芳反應曝光

八炯再爆台有多個據點可辦中國身分證 劉世芳允查明

消防特考班結業添335新兵 劉世芳勉戮力災害防救

相關新聞

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

高階警官人事案今發布，國道公路警察局長廖美鈴升警政署副署長，遺缺由署督察室主任顏旺盛接任，署主任秘書廖恆裕調航空警察局長...

八炯稱台多據點可辦陸身分證 徐巧芯：找我陳情啊

網紅八炯稱中國勢力已滲透，在新北市有兩個據點、台中市有三個據點辦中國身分證，要求內政部一定要查清楚；內政部長劉世芳表示會...

民眾黨補選黨主席 2月15日網路投票

民眾黨將於2月投票決定誰接任柯文哲當黨主席！民眾黨13公告第2屆黨主席補選選舉投票公報，訂於1月14到17日候選人線上報名，2月8日、14日黨主席候選人政見發表會，2月15日當天進行網路投票，2月19日公告當選名單。前主席柯文哲1日因為京華城案請辭後，目前由立委黃國昌代理黨主席。

民防預算指定黑熊學院壯闊台灣？劉世芳：有寫到但未執行

週刊日前報導，警政署編列千萬預算，規劃由黑熊學院、壯闊台灣辦理民防訓練課程。內政部長劉世芳今在立法院答詢指出，函文中雖有...

全國總人口數2%以上增設副縣市長 劉世芳：要跟縣市政府溝通

立法院內政、司法及法制委員會上午審查「地方制度法」部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳等列席報告並備詢。

民團提修法縮減城鄉差距 婦女保障名額改性別比例原則

立法院內政委員會、司法法制委員今天聯席審查「地方制度法」修正草案，多個婦女團體同聲疾呼把「四分之一婦女保障名額」修改為「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。