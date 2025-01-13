民防預算指定黑熊學院壯闊台灣？劉世芳：有寫到但未執行

週刊日前報導，警政署編列千萬預算，規劃由黑熊學院、壯闊台灣辦理民防訓練課程。內政部長劉世芳今在立法院答詢指出，函文中雖有提到相關團體，但從未執行過，也沒有任何一筆預算支出，違反預算法的都不會做。

鏡週刊日前報導，警政署在114年度預算編列2218萬元，執行「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」。內政部去年曾發函給某直轄市政府，內容揭示警政署規劃由壯闊台灣、黑熊學院等NGO團體辦理各項民防訓練課程，引發在野黨質疑。

立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查地方制度法部分條文修正草案。國民黨立委張智倫質詢時揭露，內政部更早之前就以密件方式發函縣市政府，為何可以機密預算私相授受、圖利特定民間機構，警政署所謂的「推薦」其實是「要求」，就是一道聖旨。

劉世芳答詢時強調，有些部分是假訊息，目前為止也未委託兩個團體訓練；當前警政、消防涉及到ICT資通訊技術的部分都列為機密預算，這是內政部授權給警政署發函，函文報告中雖有提到黑熊學院、壯闊台灣，但這2個團體都已經否認。

劉世芳表示，經查，發函中雖然有寫這樣的文字，但從來沒有執行過，也沒有這樣的預算給黑熊學院或是壯闊台灣，兩個團體也都否認，「這樣違反預算法，我們不會同意」，她也強調「這不是我發函的」。

劉世芳強調，凡是違反預算法規定的事情都不會做，且發函中有寫到「例如」，例如就是沒有發生，也沒有任何預算提供；張智倫則要求將相關函文資料，提供給內政委員會，劉表示，要再查一下，月底前會提供資料。