全國總人口數2%以上增設副縣市長 劉世芳：要跟縣市政府溝通

立法院內政、司法及法制委員會上午審查「地方制度法」部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳等列席報告並備詢。

面對立委提案修正地方制度法第55條，刪除250萬人門檻，將直轄市副市長由2人增為3人，李彥秀也提案修正地方制度法第56條，人口數達全國總人口數2%以上的縣市，得增設副縣（市）長1人。劉世芳表示台北市目前人口數249萬200人，仍鼓勵台北市設籍人口盡量達到250萬人，就不涉及修法。對於人口數達全國總人口數2%以上的縣市可增設副縣長1人部分？劉世芳說就內政部調查在財政上恐須增加新台幣500萬元到700萬元左右經費，但是否會達到縣市政府施政方面比較好的效能，還是要跟縣市政府好好溝通會比較好。