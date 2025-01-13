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全國總人口數2%以上增設副縣市長 劉世芳：要跟縣市政府溝通

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
立法院內政、司法及法制委員會上午審查「地方制度法」部分條文修正草案。劉世芳表示，人口數達全國總人口數2%以上增設副縣長1人，恐須增加新台幣500萬元到700萬元左右經費。記者黃義書／攝影
立法院內政、司法及法制委員會上午審查「地方制度法」部分條文修正草案。劉世芳表示，人口數達全國總人口數2%以上增設副縣長1人，恐須增加新台幣500萬元到700萬元左右經費。記者黃義書／攝影

立法院內政、司法及法制委員會上午審查「地方制度法」部分條文修正草案，邀內政部劉世芳等列席報告並備詢。

面對立委提案修正地方制度法第55條，刪除250萬人門檻，將直轄市副市長由2人增為3人，李彥秀也提案修正地方制度法第56條，人口數達全國總人口數2%以上的縣市，得增設副縣（市）長1人。劉世芳表示台北市目前人口數249萬200人，仍鼓勵台北市設籍人口盡量達到250萬人，就不涉及修法。對於人口數達全國總人口數2%以上的縣市可增設副縣長1人部分？劉世芳說就內政部調查在財政上恐須增加新台幣500萬元到700萬元左右經費，但是否會達到縣市政府施政方面比較好的效能，還是要跟縣市政府好好溝通會比較好。

內政部 劉世芳 地方制度法

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